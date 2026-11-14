Choque entre un auto y una moto en La Plata: un joven de 22 años fue hospitalizado

Un joven de 22 años resultó herido este viernes tras protagonizar un accidente de tránsito entre una moto y un automóvil en la localidad de La Unión, en La Plata. El siniestro ocurrió en la intersección de 137 y 524 y motivó un operativo policial y sanitario.

De acuerdo con la información policial, el choque involucró a un Chevrolet Corsa gris, conducido por un hombre de 40 años, y una motocicleta Honda Wave blanca, en la que circulaba la víctima.

Como consecuencia del impacto, el motociclista, identificado como Santiago Ezequiel Yapert, sufrió dolencias en el brazo y la pierna derecha. Ante esta situación, se solicitó la presencia de una ambulancia, cuyo personal médico dispuso su traslado al Hospital San Roque de Gonnet para recibir una mejor atención.

Según el reporte oficial, el joven se encontraba consciente y sin riesgo de vida al momento de ser trasladado.

En el lugar también se solicitó la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.

La causa fue caratulada como lesiones culposas y quedó bajo la intervención de la UFI N° 12 de La Plata.