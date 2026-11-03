Choque entre una F-100 y un utilitario en La Plata: cinco personas heridas

Un fuerte accidente de tránsito ocurrido este martes en La Plata dejó como saldo cinco personas heridas. El siniestro se registró en la intersección de 13 y 96, donde colisionaron una camioneta Ford F100 y una Peugeot Partner.

De acuerdo con la información policial, el episodio ocurrió durante la tarde y fue protagonizado por los vehículos conducidos por dos hombres de 53 y 32 años. Por causas que todavía se intentan establecer, ambos rodados impactaron en esa esquina de la Ciudad.

Como consecuencia del choque, los cinco acompañantes que viajaban en la Ford F100 sufrieron distintos traumatismos. Se trata de cuatro mujeres y un hombre, quienes recibieron asistencia médica en el lugar.

Ante la urgencia de la situación, cuatro ambulancias del SAME intervinieron en el operativo y trasladaron a los heridos a los hospitales San Martín, Gutiérrez y Rossi. Por el momento no se pudo precisar qué paciente fue derivado a cada centro de salud.

En el lugar trabajó personal del Comando de Patrullas de La Plata, que realizó las actuaciones correspondientes. También se aguardaba la intervención de Policía Científica para determinar las circunstancias en las que se produjo el impacto.

La causa fue caratulada como lesiones culposas y quedó a disposición de la fiscalía en turno de La Plata.