Choque entre una moto y un auto dejó dos motociclistas heridos en La Plata

Un fuerte choque entre una motocicleta y un automóvil se registró este martes alrededor de las 21:30 en la esquina de 13 y 526, en La Plata, y dejó como saldo a dos motociclistas heridos.

Según las primeras versiones sobre lo ocurrido, en la moto circulaban dos personas que serían repartidores de la aplicación Rappi. Por causas que son materia de investigación, el rodado terminó impactando contra un automóvil de color blanco.

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, la motocicleta habría cruzado con el semáforo en rojo, aunque esta circunstancia deberá ser determinada por las pericias y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona.

Tras el impacto, los dos ocupantes de la moto resultaron heridos y debieron recibir asistencia. El hecho generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar y volvió a poner el foco en la seguridad vial de una esquina de importante circulación.

Las circunstancias exactas del accidente son ahora materia de investigación para establecer cómo se produjo la colisión y las responsabilidades correspondientes.