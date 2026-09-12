Choque entre una moto y un auto dejó herido a un policía en Melchor Romero

Un efectivo de la Policía Bonaerense resultó herido este sábado tras protagonizar un choque entre una motocicleta y un automóvil en la zona de 155 y 49, en Melchor Romero.

El accidente ocurrió durante la jornada y, por motivos que todavía son materia de investigación, una Honda XR Tornado en la que circulaba el policía colisionó contra un Renault Clio.

El motociclista fue identificado como un efectivo de 23 años, numerario del FBA 5 La Plata, quien al momento del accidente se encontraba franco de servicio y circulaba en su moto particular.

Como consecuencia del impacto, sufrió politraumatismos varios. Una ambulancia del SAME, a cargo de la doctora Díaz, arribó al lugar y luego de asistirlo dispuso su traslado al Hospital Dr. Alejandro Korn de Melchor Romero para recibir atención médica.

Según se informó, las lesiones no revestían riesgo de vida.

En el lugar trabajó personal policial, que preservó la escena y realizó las diligencias correspondientes para determinar cómo se produjo la colisión. Tanto el Renault Clio como la motocicleta quedaron secuestrados en el marco de las actuaciones.

La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó en manos de la UFI N°12 de La Plata, que deberá avanzar con las pericias para establecer la mecánica del accidente y las responsabilidades correspondientes.