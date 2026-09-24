Choque múltiple en la Ruta 36: un motociclista fue hospitalizado de urgencia

Un violento accidente de tránsito alteró la circulación vehicular en las últimas horas sobre la Ruta Provincial 36, dentro de la jurisdicción del vecino partido de Florencio Varela.

Por causas que aún son materia de investigación pericial, se produjo una fuerte colisión a la altura del kilómetro 35,5, en la mano de sentido ascendente. El siniestro vial involucró a tres vehículos: una moto de 200 cilindradas, un camión de carga y un auto.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado de menor porte, un joven domiciliado en la localidad de El Pato, se llevó la peor parte y requirió asistencia inmediata.

Minutos después del hecho, una unidad de emergencias médicas arribó al lugar para brindar los primeros auxilios. Los profesionales de la salud inmovilizaron al motociclista herido y concretaron su traslado hacia la guardia del Hospital Evita Pueblo para someterlo a una evaluación exhaustiva de sus lesiones. Por su parte, los conductores de los rodados de mayor porte resultaron ilesos tras el impacto.

El amplio operativo de asistencia y seguridad desplegado en la traza generó importantes complicaciones en el flujo vehicular de la zona.

En la escena trabajaron efectivos de la Comisaría Sexta de Florencio Varela, quienes se encargaron de preservar el área afectada y solicitaron la presencia de peritos especializados para llevar adelante los estudios de rigor sobre los vehículos involucrados.

Las actuaciones legales del caso quedaron en manos de la UFI Nº 7 del Departamento Judicial de Florencio Varela, dependencia que abrió un expediente caratulado preliminarmente como "lesiones culposas".