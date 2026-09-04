Choque y mujer atrapada en Camino Centenario

Un accidente de tránsito entre dos vehículos Renault generó un importante operativo este viernes sobre el Camino Centenario, a la altura de calle 51, en Villa Elisa.

Como consecuencia del impacto, una mujer que viajaba en uno de los automóviles quedó atrapada dentro del habitáculo y tuvo que ser rescatada por personal de Bomberos.

Según informaron fuentes oficiales, los efectivos utilizaron tijeras hidráulicas para liberar a la conductora. Una vez retirada del vehículo, fue inmovilizada y quedó a disposición del personal de una ambulancia, que se encargó de su traslado para recibir atención médica.

En el otro Renault viajaba un hombre, quien resultó ileso tras el choque.

Por el momento, se investigan las circunstancias en las que se produjo la colisión entre ambos vehículos.

El Camino Centenario es uno de los principales accesos de Villa Elisa y registra antecedentes de accidentes en distintos puntos de su recorrido.