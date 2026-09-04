Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Policiales

Choque y mujer atrapada en Camino Centenario

Por Redacción

Un accidente de tránsito entre dos vehículos Renault generó un importante operativo este viernes sobre el Camino Centenario, a la altura de calle 51, en Villa Elisa.

Como consecuencia del impacto, una mujer que viajaba en uno de los automóviles quedó atrapada dentro del habitáculo y tuvo que ser rescatada por personal de Bomberos.

Según informaron fuentes oficiales, los efectivos utilizaron tijeras hidráulicas para liberar a la conductora. Una vez retirada del vehículo, fue inmovilizada y quedó a disposición del personal de una ambulancia, que se encargó de su traslado para recibir atención médica.

En el otro Renault viajaba un hombre, quien resultó ileso tras el choque.

Por el momento, se investigan las circunstancias en las que se produjo la colisión entre ambos vehículos.

El Camino Centenario es uno de los principales accesos de Villa Elisa y registra antecedentes de accidentes en distintos puntos de su recorrido.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?