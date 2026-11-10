Choque y vuelco en La Plata: reclaman medidas de seguridad en la zona

Un peligroso incidente de tránsito ocurrió ayer por la noche en la intersección de la diagonal 75 y la calle 21. Alrededor de las 20 horas, un taxi colisionó contra un Fiat Palio de color rojo que realizaba tareas de reparto. Producto de la brusca maniobra, el rodado de menor tamaño perdió el control y terminó volcado contra el nomenclador de la vereda.

A raíz del choque, ambos vehículos padecieron severos destrozos, mientras que en el vehículo de alquiler viajaba una pareja de adultos mayores que resultó ilesa.

Por su parte, el repartidor del auto rojo logró salir por sus propios medios a través de la ventanilla del acompañante.

De acuerdo a la reconstrucción aportada por los testigos del episodio, el taxi avanzaba por la calle 21 cuando una camioneta que transitaba por diagonal 75 le cedió el paso. Sin embargo, el auto rojo habría sobrepasado a dicho rodado en velocidad, secuencia que desencadenó el violento impacto sobre el cruce.

El hecho requirió un rápido despliegue de los bomberos y de la Policía Bonaerense ante el persistente olor a gas y combustible que emanaba del coche volcado. En tanto, los vecinos expresaron su malestar por las demoras de la ambulancia para asistir al herido en la escena.

El accidente volvió a poner en alerta a los frentistas de la zona que une el Parque San Martín con el Parque Saavedra. Los vecinos de la zona exigieron la intervención urgente de las autoridades municipales para colocar señalización vial, semáforos y lomos de burro.