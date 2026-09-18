Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Policiales

Choque y vuelco en La Plata: una mujer fue trasladada al hospital 

Por Redacción

Un fuerte accidente de tránsito se registró durante la mañana de este viernes en la zona de 139 y 531, en La Plata, donde dos vehículos colisionaron y uno de ellos terminó volcado. Como consecuencia del impacto, una mujer debió ser trasladada al hospital de Gonnet.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en las primeras horas de la jornada, luego de un alerta recibido a través del 911. Al arribar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas encontraron dos automóviles involucrados en el siniestro.

Uno de los vehículos era un Volkswagen Gol Trend blanco, que terminó volcado sobre la calle. Era conducido por un hombre de 38 años y en el habitáculo también viajaba una mujer de 53 años.

El segundo rodado involucrado fue un Chevrolet Aveo, al mando de un hombre de 51 años.

Tras el choque, se solicitó la presencia de una ambulancia del SAME. Una unidad arribó al lugar y el médico a cargo asistió a la mujer, quien presentaba politraumatismos leves y fue trasladada al Hospital de Gonnet para su atención.

En el lugar también trabajó personal de Policía Científica, mientras que se iniciaron actuaciones por lesiones culposas, con intervención de la UFI N°14 de La Plata.

Por el momento, se investigan las circunstancias en las que se produjo la colisión y la mecánica del accidente.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?