Choque y vuelco en La Plata: una mujer fue trasladada al hospital 

Un fuerte accidente de tránsito se registró durante la mañana de este viernes en la zona de 139 y 531, en La Plata, donde dos vehículos colisionaron y uno de ellos terminó volcado. Como consecuencia del impacto, una mujer debió ser trasladada al hospital de Gonnet.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en las primeras horas de la jornada, luego de un alerta recibido a través del 911. Al arribar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas encontraron dos automóviles involucrados en el siniestro.

Uno de los vehículos era un Volkswagen Gol Trend blanco, que terminó volcado sobre la calle. Era conducido por un hombre de 38 años y en el habitáculo también viajaba una mujer de 53 años.

El segundo rodado involucrado fue un Chevrolet Aveo, al mando de un hombre de 51 años.

Tras el choque, se solicitó la presencia de una ambulancia del SAME. Una unidad arribó al lugar y el médico a cargo asistió a la mujer, quien presentaba politraumatismos leves y fue trasladada al Hospital de Gonnet para su atención.

En el lugar también trabajó personal de Policía Científica, mientras que se iniciaron actuaciones por lesiones culposas, con intervención de la UFI N°14 de La Plata.

Por el momento, se investigan las circunstancias en las que se produjo la colisión y la mecánica del accidente.