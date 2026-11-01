Circulaba en La Plata en una Jeep Renegade con patente y documentación truchas

El vehículo fue interceptado en 526 entre 30 y 31. Al verificar los grabados, la Policía descubrió que tenía autopartes correspondientes a una camioneta con pedido de secuestro por robo en Avellaneda. El conductor, de 28 años, quedó aprehendido.

Un hombre de 28 años fue aprehendido este sábado en Ringuelet cuando circulaba en una Jeep Renegade blanca que tenía la patente y la documentación adulteradas. Durante el procedimiento, la Policía comprobó que los grabados de autopartes correspondían a otro vehículo con pedido de secuestro activo por robo automotor.

El operativo se realizó en 526 entre 30 y 31, cuando personal motorizado del SASU detectó la camioneta y advirtió irregularidades en la chapa patente colocada.

Al interceptarla, los efectivos verificaron el dominio AC379VA, que figuraba como correspondiente a una Jeep Renegade sin impedimentos, aunque con la identificación de duplicado. Sin embargo, al continuar con las inspecciones, encontraron que la numeración del grabado de los cristales estaba adulterada.

La revisión de los grabados de autopartes permitió establecer que correspondían al dominio AB890PG, sobre el que pesaba un pedido de secuestro activo por robo automotor, solicitado por la comisaría Quinta de Avellaneda desde el 27 de enero de 2026.

Además, el conductor exhibió una cédula verde que, al igual que la chapa patente colocada, fue considerada apócrifa por los efectivos.

La camioneta fue incautada y el hombre quedó aprehendido. La causa quedó en manos de la UFI N° 3 de La Plata, a cargo del fiscal Sebastián Arrubito, que avaló el procedimiento y solicitó que el acusado y las actuaciones sean remitidos para la primera audiencia.