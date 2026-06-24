City Bell: arrestaron a padre e hijo por robar en la casa de un jardinero

Un jardinero de 37 años denunció el pasado lunes en la comisaría décima que sobre el final de la tarde esa jornada, tras finalizar su trabajo y mientras regresaba a su vivienda en City Bell, se topó con dos hombres. Y que mientras uno de ellos lo amenazó con una barreta de viga, el restante le sacó de sus manos una máquina cortadora de pasto.

Se informó que el despojo se consumó el pasado 3 de junio en las calles 450 y 27, así como también que de tareas investigativas efectuadas por efectivos de esa seccional, se logró identificar a esos sujetos -se aseguró que son padre e hijo- y al domicilio en el cual residen.

En consecuencia, con el aval de la UFI Nº 11 de La Plata, a cargo del Dr. Alvaro Garganta, se libró una orden de registro y detención, que se materializó en una vivienda de las calles 450 y 27, con la colaboración de policías de otras zonas.

Una fuente policial del caso consignó que allí fueron encontrados y detenidos los imputados, un hombre de 39 años y otro de 67, afincados en ese inmueble.

Reflejó que entonces los investigadores secuestraron en la ocasión una amplia gama de elementos.

En tal sentido, se detalló que fueron “la desmalezadora del jardinero, al igual que 11.200 dólares, 100 euros, una pistola mini Bersa, dos cargadores de pistola 9 milímetros, 70 municiones del mismo calibre y una barreta de hierro”.

En dicha comisaría se instruyó una causa por “robo agravado”, con conocimiento de la citada fiscalía.

ALUDIERON A UNA DEUDA

Asimismo, voceros oficiales mencionaron que luego de ser detenidos por la Policía, padre e hijo argumentaron que procedieron así debido a que entre ellos y el damnificado por el cuantioso despojo se había suscitado una disputa a raíz de una presunta deuda por el préstamo de una herramienta. Los pesquisas buscan ahora saber si ese supuesto incumplimiento existió o si se trató simplemente de una coartada de los imputados.