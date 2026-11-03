City Bell: dos chilenos fueron detenidos cuando intentaban entrar a una casa

Los sospechosos fueron interceptados tras una alerta al 911. Según la Policía, habían forzado un ventanal y escaparon cuando se activó la alarma. En el procedimiento secuestraron herramientas y otros elementos. También los vinculan con otro robo ocurrido en la zona.

Dos hombres de nacionalidad chilena fueron aprehendidos en City Bell luego de que, según fuentes policiales, intentaran ingresar a una vivienda de la calle 472, entre Camino General Belgrano y 23. El episodio ocurrió este martes y se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de tres sospechosos, dos de ellos intentando entrar a una casa y un tercero que habría actuado como “campana”.

Personal del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la comisaría Décima, que recorría la jurisdicción, se acercó al lugar y observó a dos hombres que escapaban a pie. Uno de ellos fue interceptado en las inmediaciones, mientras que el otro fue localizado a pocas cuadras por efectivos del Comando de Patrullas.

Los aprehendidos fueron identificados como Brandon Matías Tapia Ortiz, de 23 años, y Jairo Alexnader Olivares Mariman, de 24. Ambos tienen domicilio declarado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A partir de registros fílmicos aportados por el grupo vecinal, los investigadores establecieron que los sospechosos habrían ingresado a la propiedad tras forzar un ventanal. La alarma se activó y los hombres escaparon antes de concretar el robo.

La propietaria, Eugenia González Ibáñez, de 53 años, no se encontraba en la vivienda al momento del hecho. Al regresar, constató que la ventana había sido violentada, aunque hasta el momento no advirtió faltantes.

Secuestraron herramientas y otros elementos

Durante el procedimiento, la Policía incautó tres barretas, dos destornilladores, dos pares de guantes negros, dos teléfonos celulares, dos viseras —una negra y otra celeste— y dinero en efectivo.

Además, según el parte policial, los dos hombres fueron identificados en registros fílmicos vinculados con otro robo ocurrido el 26 de octubre en una vivienda de la calle 470, entre 132 y 132 bis. En ese caso, la víctima fue Daniel Alberto Tejo.

La causa fue caratulada como “robo agravado en grado de tentativa y robos reiterados” y quedó a cargo de la UFI N.º 15 de La Plata. La fiscalía dispuso que los aprehendidos y las actuaciones sean presentados en sede judicial durante la primera audiencia del miércoles.