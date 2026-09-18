City Bell, otra vez golpeado por robos a camionetas

Dos camionetas fueron atacadas con pocos minutos de diferencia y sus vidrios terminaron destrozados en un nuevo caso delictivo ocurrido en City Bell. Los hechos tuvieron como escenario Diagonal 93 entre 13 A y 13 B y quedaron bajo investigación de la Justicia, que ahora busca determinar el alcance de la modalidad utilizada.

Según consta en la denuncia, una de las víctimas había dejado estacionada su Peugeot Partner alrededor de las 19.30. Al regresar encontró los vidrios rotos y advirtió que del interior le habían sustraído distintas pertenencias.

En otro caso, rompieron los vidrios de una Toyota Hilux y robaron efectos personales. Tras analizar cámaras y realizar tareas investigativas, la Policía llegó a dos domicilios de Savoia, en 496 entre 7 y 8 y 7 bis entre 476 y 477. Secuestraron dinero, tarjetas, prendas y un cuadro de moto con la numeración cortada. Además un joven de 22 años fue aprehendido, cuya situación quedó a disposición de la UFI N°16 de La Plata.