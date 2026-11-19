Un presunto punto de venta de drogas al menudeo que operaba bajo la pantalla de un taller mecánico automotor fue desarticulado en las últimas horas en City Bell. Como resultado del procedimiento, efectivo de la Policía Bonaerense aprehendió a un hombre y a una mujer e incautó más de medio kilogramo de marihuana y medio centenar de dosis de cocaína listas para su comercialización.

El operativo, bautizado "Cucha", se llevó a cabo en una propiedad ubicada en el barrio El Molino tras una pesquisa de más de cinco meses. La investigación se había iniciado el pasado 2 de junio de 2026 a raíz de una denuncia que advertía sobre movimientos compatibles con el narcomenudeo en ese domicilio de la zona norte de La Plata.

A partir de las directivas de la Fiscalía interviniente, efectivos de la Delegación La Plata de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas desplegaron tareas de inteligencia en la zona. De ese modo, lograron establecer que la actividad comercial del taller mecánico servía como fachada para encubrir la venta de estupefacientes.

Durante las averiguaciones, los detectives identificaron a los dos presuntos responsables de la maniobra, conocidos en el ambiente como "Cucha" y "Sabrina". Mediante vigilancias encubiertas, registros fílmicos y fotográficos, sumados a diligencias de comprador previo, los investigadores reunieron las pruebas necesarias para solicitar la orden de allanamiento.

Con el aval del Juzgado de Garantías N.º 4, a cargo del Dr. Juan Pablo Masi, los uniformados irrumpieron en el inmueble de El Molino y lograron incautar un total de 519,3 gramos de estupefacientes, además de elementos vinculados al fraccionamiento y la venta.

En ese sentido, se decomisó 501,8 gramos en cogollos de marihuana; 17,5 gramos fraccionados en 50 envoltorios de cocaína; una balanza de precisión y sustancias estirantes;$36.500 en efectivo y cuatro teléfonos celulares.

En el lugar fueron aprehendidos Rubén C. (39), alias "Cucha", y Sabrina C. (35). Ambos quedaron a disposición de la Justicia imputados por el delito de "Tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización".

La causa tramita ante la UFI N.º 18 del Departamento Judicial La Plata, encabezada por el fiscal Hugo Tesón. Asimismo, desde la fuerza recordaron que los vecinos que cuenten con información sobre puntos de venta de drogas pueden realizar denuncias de forma anónima y gratuita comunicándose al 0800-222-7060.