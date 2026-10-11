City Bell: volvió de madrugada a su casa y lo sorprendieron los ladrones

Dos hombres de 25 y 28 años fueron aprehendidos durante la madrugada de este sábado en City Bell, luego de que el dueño de una vivienda los descubriera dentro de su propiedad. El hecho ocurrió alrededor de la 1.45 en una casa ubicada en 448 y 21 D.

Según fuentes policiales, el propietario regresó al domicilio junto a su pareja y advirtió que había personas en el interior y luces encendidas. Ante esa situación, llamó al 911 y pidió asistencia.

Al llegar, los efectivos ingresaron al predio y encontraron a los dos sospechosos en el patio delantero. De acuerdo con las actuaciones, habían forzado el portón de acceso y dañado la puerta principal. También habían cortado las conexiones de las cámaras de seguridad.

La puerta de entrada estaba trabada desde adentro con muebles. En distintas habitaciones había desorden y, entre los elementos que los sospechosos habrían preparado para llevarse, se encontraban dos sillones, un placard, una valija, una cajonera y otros objetos.

En la parte trasera de la propiedad, los policías encontraron dos escaleras apoyadas contra un muro. Además, secuestraron tres teléfonos celulares y $490.000 en efectivo, dinero que el dueño reconoció como propio.

Durante el procedimiento también fue incautada una motocicleta Bajaj Rouser. Los aprehendidos fueron identificados como Iván Gonzalo Pernargig, de 28 años, y Jonathan Matías Porter, de 25, con domicilios en Wilde y Avellaneda.

Ambos quedaron a disposición de la UFI N.º 17 de La Plata, en una causa caratulada como robo en grado de tentativa.