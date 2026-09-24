Clausuraron un taller mecánico en La Plata y secuestraron decenas de autopartes

Personal de la Comisaría 5ª de La Plata llevó adelante una inspección que culminó con la clausura preventiva de un taller mecánico situado en el casco urbano. El procedimiento policial tuvo lugar durante la jornada de este jueves en un establecimiento comercial ubicado sobre la calle 27, entre 61 y 62.

Durante el operativo, enmarcado en los controles de rutina sobre los rubros automotores, los agentes del Grupo Técnico Operativo (GTO) solicitaron al propietario del recinto los papeles pertinentes para su funcionamiento. Al constatar que el hombre de 63 años carecía de la habilitación municipal, el libro policial y el certificado obligatorio del Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas (Rudac), los uniformados procedieron al cierre inmediato del local.

A la par de la clausura por infracción a las leyes 13.081 y 25.761, las autoridades incautaron una importante cantidad de elementos de dudosa procedencia que se encontraban acopiados en el interior del inmueble.

El inventario secuestrado incluyó nueve cajas de cambio, seis tapas de cilindro, ocho electroventiladores, ocho puertas, seis capots y dos techos de vehículos seccionados.

Asimismo, el personal de seguridad retuvo diversas herramientas de corte y ensamble, entre ellas una soldadora eléctrica y un equipo de soldadura autógena. Tras el procedimiento, las actuaciones legales del caso quedaron a disposición del Juzgado Correccional en turno del departamento judicial platense, dependencia que deberá investigar el origen de las piezas incautadas y avanzar con el expediente correspondiente.