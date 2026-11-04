Cobró toda la jubilación y le duró solo 24 horas

Una jubilada de 85 años fue víctima de un violento robo en su departamento de la calle 5 entre 63 y 64. Allí, según fuentes oficiales, un delincuente la sorprendió cuando caminaba por el pasillo del edificio, la amenazó con un cuchillo y la obligó a regresar a su vivienda para atarla a una cama.

Con la situación bajo su total control, el ladrón se apoderó de un millón de pesos, que justo había cobrado como jubilación el día anterior.

El episodio ocurrió ayer por la mañana, entre las 08.00 y las 08.15.

Según los mismos voceros, el asaltante revisó una de las habitaciones y escapó con el dinero, dejando a la mujer inmovilizada.

La situación fue descubierta por la empleada doméstica, de 68 años, que al llegar al departamento se cruzó en el pasillo con un hombre robusto, de más de 50 años y pelo corto canoso, quien le dijo: “María te está esperando adentro”.

Al ingresar encontró a la jubilada atada y utilizó el mismo cuchillo del ataque para liberarla.

La Policía constató que la víctima no presentaba lesiones visibles. Al rato, la división Científica realizó pericias en el departamento para levantar rastros y buscar elementos que permitan identificar al asaltante.

Hasta el momento no se informó sobre su captura o detención.

Un dato que no pasó inadvertido para los investigadores es que el ladrón conocía la dinámica de circulación dentro del edificio y aprovechó que la mujer se encontraba sola en el pasillo para abordarla.

También se intenta determinar si el delincuente había ingresado previamente al inmueble o si llegó al lugar con el objetivo de cometer el robo.