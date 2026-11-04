Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
OCURRIÓ EN 5 ENTRE 63 Y 64. LA VÍCTIMA TIENE 85 AÑOS

Cobró toda la jubilación y le duró solo 24 horas

Por la puerta verde se coló el ladrón que asaltó a la jubilada / Web

Por Redacción

Una jubilada de 85 años fue víctima de un violento robo en su departamento de la calle 5 entre 63 y 64. Allí, según fuentes oficiales, un delincuente la sorprendió cuando caminaba por el pasillo del edificio, la amenazó con un cuchillo y la obligó a regresar a su vivienda para atarla a una cama.

Con la situación bajo su total control, el ladrón se apoderó de un millón de pesos, que justo había cobrado como jubilación el día anterior.

El episodio ocurrió ayer por la mañana, entre las 08.00 y las 08.15.

Según los mismos voceros, el asaltante revisó una de las habitaciones y escapó con el dinero, dejando a la mujer inmovilizada.

La situación fue descubierta por la empleada doméstica, de 68 años, que al llegar al departamento se cruzó en el pasillo con un hombre robusto, de más de 50 años y pelo corto canoso, quien le dijo: “María te está esperando adentro”.

Al ingresar encontró a la jubilada atada y utilizó el mismo cuchillo del ataque para liberarla.

La Policía constató que la víctima no presentaba lesiones visibles. Al rato, la división Científica realizó pericias en el departamento para levantar rastros y buscar elementos que permitan identificar al asaltante.

Hasta el momento no se informó sobre su captura o detención.

Un dato que no pasó inadvertido para los investigadores es que el ladrón conocía la dinámica de circulación dentro del edificio y aprovechó que la mujer se encontraba sola en el pasillo para abordarla.

También se intenta determinar si el delincuente había ingresado previamente al inmueble o si llegó al lugar con el objetivo de cometer el robo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?