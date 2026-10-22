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Investigan qué pasó en 49 entre 25 y 26

Cocaína, alcohol y la muerte de una joven bajo la lupa en La Plata

La vivienda en donde falleció la joven de 28 años / EL DIA

Por Redacción

Una joven de 28 años murió en una vivienda de La Plata y la Justicia busca establecer qué provocó su fallecimiento. El trágico episodio ocurrió en una casa de calle 49 entre 25 y 26, donde -según declaró ante la Policía el hombre de 60 años que estaba con ella- ambos habían consumido cocaína y alcohol durante la noche, antes de que la mujer se descompensara y se desvaneciera en el baño.

La víctima fue identificada por las siglas A. V. C. A. y el caso se encuentra bajo investigación judicial. Fuentes calificadas confirmaron a EL DIA que, en principio, “no se encontraron indicios de criminalidad”, aunque advirtieron que se trata de “un contexto extraño”. Según el relato de su pareja, la joven se sintió mal en medio del consumo de cocaína y alcohol, ingresó al baño para ducharse y allí se descompensó y murió.

Además, señalaron que en el lugar se halló una importante cantidad de droga, un elemento que también forma parte de las actuaciones. Cabe marcar que durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una bolsa con cocaína y una pipa para fumarla. A simple vista, no se observaron signos de violencia en el cuerpo de la mujer.

La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y quedó a cargo de la UFI N° 8, con intervención del fiscal Martín Almirón, quien dispuso las medidas necesarias para esclarecer lo ocurrido.

Por el momento, no se adoptaron medidas contra el hombre, cuya declaración deberá ser contrastada con las pruebas reunidas. En este sentido la autopsia, prevista para esta jornada, será determinante para establecer qué provocó la muerte de la joven y si existieron otros factores que puedan explicar el desenlace.

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