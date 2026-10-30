Coletazos del operativo narco Fuego, amenazas y miedo en la Megatoma

La violencia estalló después de uno de los procedimientos antidrogas más importantes de los últimos tiempos en la periferia de La Plata. Horas después del megaoperativo policial que golpeó a una presunta organización dedicada a la comercialización de estupefacientes, vecinos de la Megatoma de Los Hornos salieron a incendiar distintas viviendas señaladas como puntos de venta de narco. La respuesta no tardó en llegar: amenazas, tensión y temor en un territorio donde, según los investigadores, el negocio ilegal habría alimentado disputas violentas por el control territorial.

El escenario quedó marcado por una sucesión de episodios que expusieron la conflictividad que rodea al narcomenudeo en la Región. Tras la retirada de las fuerzas de seguridad, algunos habitantes del asentamiento avanzaron contra los presuntos búnkeres y prendieron fuego las construcciones. Sin embargo, lejos de cerrar el capítulo abierto por el procedimiento, la reacción derivó en nuevas intimidaciones.

El clima que se vive en el barrio es de miedo. Entre los presuntos vendedores de drogas habría crecido la sospecha de que algunos vecinos colaboraron con la redada policial. Esa percepción habría alimentado el enojo de quienes quedaron bajo la lupa de la pesquisa y profundizado la tensión entre los habitantes del lugar.

La trama delictiva comenzó a investigarse formalmente el 9 de mayo de 2026, cuando se conformó una mesa de trabajo entre el titular de la UFI 18, Hugo Tesón, y las máximas autoridades de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Policía bonaerense.

El punto de partida fue un fenómeno que encendió las alarmas de los investigadores: el incremento de robos, hurtos, abusos de armas y lesiones graves en distintos sectores de la periferia platense. La hipótesis de trabajo sostenía que esos episodios no constituían hechos aislados, sino que podían estar vinculados con una disputa por el control de los territorios destinados a la comercialización de estupefacientes.

La investigación buscó reconstruir esa trama y determinar quiénes estaban detrás de una confrontación que, según la descripción del caso, había convertido determinados sectores de la ciudad en escenarios de una verdadera guerra territorial, con zonas disputadas como si fueran “tierra de nadie”.

A partir de tareas de inteligencia criminal de alta complejidad, los investigadores identificaron a los presuntos protagonistas de la estructura: una organización narcocriminal de origen paraguayo que, de acuerdo con la hipótesis investigativa, había extendido sus redes de comercialización sobre dos puntos críticos y distantes de La Plata: la Megatoma de Los Hornos y el barrio El Palihue, en Villa Elvira.

El balance preliminar del procedimiento fue de 19 personas demoradas, aunque las medidas judiciales posteriores alcanzaron a seis sospechosos.

El operativo buscó golpear la estructura de comercialización y, al mismo tiempo, cortar la escalada de violencia que los investigadores relacionaban con las disputas por el dominio de los puntos de venta. La pesquisa también intenta establecer los vínculos entre los sospechosos y reconstruir el funcionamiento de la presunta organización.

LAS DETENCIONES

La causa tuvo un avance significativo. El juez Guillermo Atencio hizo lugar al pedido de la fiscalía y dispuso convertir en detención las aprehensiones de cinco sospechosos, además de ordenar la detención de un sexto imputado.

La resolución alcanza a Marcos Antonio Enchausti, Edgar Pastor González González, Mario Lorenzo Jordán León, Yésica Fabiana Ludueña y Diego Abel Paredes Garcete, cuyas aprehensiones fueron convertidas en detenciones. Y hay una orden de captura, que aún no pudo ser efectivizada.

Los seis están investigados por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, previsto en el artículo 5, inciso C, de la Ley 23.737.

En su resolución, el magistrado consideró que las pruebas reunidas permitían acreditar, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa, que al menos seis personas se habrían dedicado a vender drogas en distintos domicilios de la Megatoma de Los Hornos y Villa Elvira entre el 11 de mayo y el 28 de octubre de este año.

Entre los elementos valorados figuran denuncias, tareas de investigación, testimonios policiales y los resultados de los allanamientos. La resolución también autorizó el análisis de los teléfonos celulares secuestrados para extraer información de interés para la pesquisa, una medida que podría aportar nuevos elementos para reconstruir el funcionamiento de la presunta red.

La Megatoma de Los Hornos es un asentamiento de más de 160 hectáreas, donde la falta de apertura de calles en determinados sectores y las dificultades para acceder a algunos puntos representaban un desafío para las tareas de investigación.