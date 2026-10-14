Comenzó el debate oral por una denuncia de abuso sexual en La Plata

Ocho años después de la denuncia, comenzó ayer en La Plata el juicio oral contra un deportista del Club San Luis acusado de un presunto abuso sexual ocurrido durante una fiesta en febrero de 2017. La causa se inició a partir de la presentación de una joven que había denunciado a tres jugadores de la institución, aunque en esta instancia solo uno de ellos llegó al banquillo de los acusados.

El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de La Plata y tiene al fiscal Lucas Domski a cargo de la acusación. La denunciante está representada por las abogadas Sofía Caravelos y Guadalupe Godoy, mientras que la defensa del imputado está en manos del abogado Alfredo Gascón. Según lo previsto, las audiencias se extenderán hasta el viernes 16 de octubre.

Durante la primera jornada, la joven declaró durante aproximadamente dos horas y relató detalles del episodio que denunció. De acuerdo con su presentación, el hecho habría ocurrido en el country Los Ceibos, durante una reunión vinculada con una división juvenil del club. La investigación deberá determinar qué sucedió y las eventuales responsabilidades penales.

De los tres señalados inicialmente, solo uno enfrenta este juicio. Según fuentes vinculadas al caso, otro de los involucrados era menor de edad al momento de los hechos y ya recibió una sentencia en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, mientras que el tercero no fue identificado.

La denuncia penal se presentó en noviembre de 2018, luego de que el episodio trascendiera públicamente. En aquel momento, la difusión del caso en redes sociales impulsó a otras jóvenes a compartir relatos sobre presuntas situaciones de abuso vinculadas con jugadores del club. Esos testimonios, sin embargo, no derivaron en nuevas denuncias judiciales.