Comenzó el juicio contra un empresario de medios

Después de tres postergaciones impulsadas por su defensa, comenzó el juicio oral contra el empresario de medios platense Agustín Raimondo, acusado de provocar lesiones graves por daño psicológico a su expareja, Florencia Mascioli. La primera jornada tuvo un momento central: la denunciante pudo declarar ante la Justicia y contar su versión de los hechos.

Al salir de la audiencia, Mascioli expresó su alivio en redes sociales, donde agradeció el acompañamiento de su abogado, Carlos Quirós. “Por fin pude declarar, contar mi verdad, la verdad que me rompió en mil pedazos pero que hoy pude reconstruir frente a la Justicia”, escribió. También manifestó sentirse “muy aliviada, muy esperanzada y muy acompañada”.

Quirós, por su parte, calificó la jornada como normal y aseguró que quedaron satisfechos con el desarrollo de la audiencia. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBo) también estuvo presente para acompañar a la periodista y visibilizar las situaciones de violencia de género en el ámbito laboral.

Raimondo, que permanece detenido desde hace aproximadamente un año, llega al debate con una versión opuesta. Su entorno cuestiona la acusación por daño psicológico y sostiene que el conflicto se profundizó tras la separación de la pareja.