Con la selección de los jurados, las instrucciones impartidas por la jueza y los lineamientos de las partes, comenzó este martes en los Tribunales de La Plata el juicio por jurados por el asesinato de Raúl Orlando Torales, ocurrido el 22 de agosto de 2021 en la zona de 16 y 83, en Altos de San Lorenzo.

En el banquillo se encuentran Juan Pedro Maestanza Torres, Carlos Enrique Arcila Montalvo y Jorge Armando Cueva Pretel, acusados por el delito de “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas”, previsto en el artículo 80 inciso 6 del Código Penal.

El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de La Plata, con la intervención de la jueza Carmen Palacios Arias. Por el Ministerio Público Fiscal intervienen Helena de la Cruz y Viviana Arturi, quienes mantuvieron la materialidad de la acusación en su alegato de inicio.

En esa presentación, las fiscales sostuvieron que Torales fue atacado por los tres imputados y recibió una brutal golpiza, incluso cuando ya estaba en el piso. La acusación describió que le destrozaron la cabeza a patadas y que finalmente murió ahogado en su propia sangre, como consecuencia de las lesiones sufridas.

Las defensas plantearon una versión completamente diferente. El abogado de Cueva Pretel sostuvo que su asistido es inocente, que no se encontraba en el lugar y que “la causa fue armada”. También introdujo la hipótesis de que Torales se encontraba robando y que su muerte se produjo porque nadie lo dio vuelta para evitar que se ahogara.

La defensa de Arcila también afirmó su inocencia y pidió al jurado que tenga presente que en el proceso están en juego varias vidas, no solamente la de la víctima. En tanto, la defensa de Maestanza sostuvo que tampoco es responsable y remarcó que no todas las personas que se encontraban en el lugar necesariamente participaron de la agresión.

Luego de los alegatos de apertura declaró una mujer integrante del Comando Patrulla La Plata, quien fue una de las primeras policías en arribar al lugar.

La testigo relató que encontró a Torales tendido en la calle, con la cabeza completamente ensangrentada y una grave lesión en el rostro. Según su declaración, tenía la zona de la nariz prácticamente hundida y presentaba en la frente una marca compatible con la huella de una zapatilla. Como en el caso de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell.

También señaló que la víctima tenía mínimos signos vitales cuando llegó el personal policial, pero que falleció antes de que pudiera ser trasladada, ya que al arribar la ambulancia los médicos constataron su muerte.

Junto al cuerpo había además una botella de vidrio rota. Un vecino se acercó a los efectivos y manifestó que había escuchado una pelea, aunque aseguró desconocer qué había sucedido.

El crimen ocurrió hace poco más de cinco años, cuando Torales, de 33 años, fue encontrado gravemente herido a pocos metros de su vivienda. La autopsia había establecido que sufrió múltiples lesiones, principalmente en la cabeza, que le provocaron pérdida de conciencia y una broncoaspiración que terminó causándole la muerte.

El juicio continuará hoy desde las 10, con nuevos testimonios y la incorporación de elementos de prueba. La audiencia será clave para comenzar a reconstruir qué ocurrió aquella noche y cuál fue, concretamente, la participación de cada uno de los tres sospechosos.

Según el relato de una policía testigo, la víctima tenía en la frente la marca de una zapatilla