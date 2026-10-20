Comienza el juicio contra un empresario de medios

Después de tres suspensiones, hoy comenzará en los Tribunales de La Plata el juicio oral contra el empresario de medios Agustín Raimondo, acusado de ejercer violencia de género contra la periodista Florencia Mascioli. El debate está previsto para las 9.30, en la sede judicial de 8 entre 56 y 57.

Raimondo está imputado por lesiones graves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar un contexto de violencia de género. Llega al proceso detenido con prisión preventiva desde hace 11 meses, luego de haber incumplido una restricción perimetral.

El inicio del debate se demoró en tres oportunidades y, según denunció el Sindicato de Prensa Bonaerense (SiPreBo), las sucesivas postergaciones derivaron en la prescripción de dos hechos de desobediencia judicial que también se le atribuían al acusado. Ante la apertura del juicio, el gremio convocó a trabajadores de prensa y a la comunidad a participar de una radio abierta frente a los tribunales, en respaldo a Mascioli.