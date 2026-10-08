Comienzan los alegatos en el juicio por la muerte de Maradona

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona entra en su etapa decisiva con el comienzo de los alegatos. Los fiscales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, serán los primeros en exponer ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro y deberán fundamentar la acusación contra los siete imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual.

La exposición de la Fiscalía podrá extenderse hasta cuatro horas. Durante ese lapso, los representantes del Ministerio Público deberán desarrollar su interpretación de la prueba producida y solicitar las penas que consideran correspondientes para cada uno de los acusados o, eventualmente, plantear una absolución.

En el banquillo están el neurocirujano y exmédico personal de Maradona, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Omar Almirón; el jefe de enfermería Mariano Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna; y Nancy Edith Forlin, coordinadora de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical.

Para todos ellos, la acusación contempla una eventual pena de entre 8 y 25 años de prisión. La Fiscalía sostiene que los profesionales que tenían a su cargo la atención del exfutbolista incumplieron sus obligaciones y que sus conductas tuvieron incidencia en el desenlace fatal.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, mientras se encontraba en una vivienda de un barrio privado de Tigre. Según la hipótesis que sostienen la Fiscalía y las querellas, el astro agonizó durante aproximadamente 12 horas antes de morir como consecuencia de un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca congestiva reagudizada y una miocardiopatía dilatada.

La defensa de los acusados sostiene una versión diferente sobre lo ocurrido y plantea que la muerte fue consecuencia de un evento cardíaco agudo, súbito e imprevisible. Esa discusión será uno de los ejes centrales de los alegatos, junto con el análisis de las conductas atribuidas a cada uno de los profesionales.

Después será el turno de las querellas. El primero en alegar será el abogado Eduardo Ramírez, representante de Diego Maradona Junior, quien tendrá tres horas para desarrollar sus argumentos. Los representantes de los particulares damnificados continuarán con sus exposiciones el martes 13 y miércoles 14 de octubre, también ante el TOC N°7 de San Isidro.

Luego llegará el turno de las defensas. Los abogados de los siete imputados tendrán sus jornadas de alegatos previstas para el 20, 21 y 22 de octubre.