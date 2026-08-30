Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Barrio norte

Compró una camioneta y se la robaron horas después

Por Redacción

Una vecina de La Plata vivió una situación tan insólita como angustiante: retiró una camioneta 0 kilómetro de una concesionaria al mediodía y, apenas horas después, delincuentes se la robaron de la puerta de su casa. El hecho ocurrió durante la madrugada de ayer en Barrio Norte y quedó registrado por una cámara de seguridad.

La mujer había comprado una Toyota Hilux SW4 y salió de la agencia el jueves al mediodía. Luego llegó a su vivienda, ubicada en la zona de 6 y 38, y estacionó el vehículo sobre la entrada.

Pero el viernes, cerca de las 7, cuando se levantó para llevar a su hija al colegio, descubrió que la camioneta había desaparecido. Según explicó la damnificada, los ladrones habrían utilizado dispositivos electrónicos para vulnerar el sistema de seguridad. Tras realizar la denuncia, la mujer comenzó a difundir las imágenes y ofreció una recompensa para quien pueda aportar información que permita encontrar el vehículo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?