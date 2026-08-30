Compró una camioneta y se la robaron horas después

Una vecina de La Plata vivió una situación tan insólita como angustiante: retiró una camioneta 0 kilómetro de una concesionaria al mediodía y, apenas horas después, delincuentes se la robaron de la puerta de su casa. El hecho ocurrió durante la madrugada de ayer en Barrio Norte y quedó registrado por una cámara de seguridad.

La mujer había comprado una Toyota Hilux SW4 y salió de la agencia el jueves al mediodía. Luego llegó a su vivienda, ubicada en la zona de 6 y 38, y estacionó el vehículo sobre la entrada.

Pero el viernes, cerca de las 7, cuando se levantó para llevar a su hija al colegio, descubrió que la camioneta había desaparecido. Según explicó la damnificada, los ladrones habrían utilizado dispositivos electrónicos para vulnerar el sistema de seguridad. Tras realizar la denuncia, la mujer comenzó a difundir las imágenes y ofreció una recompensa para quien pueda aportar información que permita encontrar el vehículo.