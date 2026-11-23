El Municipio de Quilmes emitió un comunicado en el que dio detalles de la explosión seguida de incendio en Ezpeleta durante los festejos por el 154° aniversario, así como también de los heridos, el operativo y cómo continúa la causa. El escrito inicia contando el hecho, el cual ocurrió el domingo 22 de noviembre por la noche cuando se produjo la explosión en el interior de un local de comidas ubicado en la intersección de Centenario y Bogotá, donde posteriormente se registró un incendio.

“Como consecuencia del hecho, los servicios de emergencia se activaron rápidamente y se asistió a ocho personas que se encontraban heridas. Los más afectados fueron derivados a un hospital de la zona”, destaca. El espectáculo se suspendió y se evacuó el sector para facilitar el operativo de emergencia: “Se instalaron vallados para delimitar y asegurar el área afectada, se estableció un cordón de seguridad para facilitar el ingreso y egreso de las ambulancias y se implementó un cordón sanitario para el traslado de las personas heridas”.

En el lugar trabajaron de manera coordinada efectivos policiales, Bomberos, Defensa Civil, el SAME, personal de las áreas municipales de Salud y Seguridad y agentes de la Agencia de Ordenamiento Urbano. “La Municipalidad expresa su solidaridad y acompañamiento con las personas afectadas, se encuentra a disposición de sus familias y agradece la labor de los equipos que intervinieron en el operativo”, manifiesta.

Las causas del siniestro se encuentran bajo investigación e interviene la Fiscalía N°22 en la causa caratulada como lesiones culposas, que se encuentra realizando el peritaje correspondiente para determinar las causas del hecho.