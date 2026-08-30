Con tobillera y a las patadas contra un patrullero

Un motociclista intentó escapar de un control policial en La Plata y, tras ser interceptado, se resistió al procedimiento y terminó provocando daños en el móvil en el que iba a ser trasladado.

El episodio ocurrió en la zona de 50 bis entre 150 y 151, luego de que efectivos del Comando de Patrullas intentaran detener la marcha de una Honda XR blanca y roja en 52 y 148. El conductor hizo caso omiso a la orden y aceleró, por lo que se inició un seguimiento que terminó con su interceptación.

Según informaron fuentes, al ser identificado se constató que llevaba una pulsera electrónica colocada por disposición del Juzgado de Familia de La Plata, en el marco de una causa por violencia de género. De acuerdo con el parte, el dispositivo no registraba incumplimientos de la medida.

La situación se complicó cuando los agentes le comunicaron que la moto sería secuestrada por falta de documentación. El hombre se habría tornado hostil y debió ser reducido por los efectivos. La violencia provocó daños en el vehículo y llegó a desoldar parte de la reja de protección. Fue puesto a disposición de la Justicia.