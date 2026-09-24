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Con total sigilo, un ladrón robó un auto en Barrio Norte y buscan recuperarlo

Por Redacción

El sábado por la tarde, una pareja de La Plata sufrió el robo de su auto y desde entonces vive un enorme drama. El episodio ocurrió a plena luz del día y, en cuestión de minutos y sin levantar sospechas, el vehículo fue sustraído cuando permanecía estacionado en la zona de 6 entre 41 y 42. 

El hecho llegó a ser registrado por una cámara de seguridad ubicada en la misma cuadra, que permite captar el modus operandi del implicado, que vestía ropa de color gris y unas zapatillas blancas. En esos instantes, el sujeto se acercó al Fiat Uno de color blanco y capot negro para terminar apoderándose de él. 

Luego de algunos minutos, y el paso de varios vehículos por la calle 6, el sujeto logró abrir el capot y posteriormente forzó la cerradura de la puerta del conductor. Sin levantar ningún tipo de sospechas, en un rápido accionar, terminó en el interior del auto y lo encendió, para luego marcharse del lugar. 

Esta modalidad de robo comenzó a repetirse en distintos puntos de la Ciudad durante las últimas semanas, al ser perpetradas con un gran sigilo y por malvivientes que apuntan a vehículos que carezcan de alarmas o nuevas tecnologías que impidan un rápido accionar. 

De esa manera, los delincuentes "levantan" los autos en zonas alejadas de los centros comerciales y próxima a los accesos de la Ciudad, para darse a la fuga rápidamente.

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