Con una baldosa reventaron el vidrio de una peluquería y la desvalijaron

Un nuevo robo tocó a un comercio de La Plata, esta vez a una peluquería ubicada en 4 entre 60 y 61. Los delincuentes rompieron el vidrio de la puerta para ingresar, revolvieron el local y escaparon con una importante cantidad de herramientas y productos que la dueña utilizaba para trabajar.

El hecho fue descubierto en las últimas horas cuando personal policial se comunicó con la comerciante para avisarle que habían entrado a su negocio. Al llegar, en la jornada de ayer cerca de las 11.20, encontró el acceso dañado y un pedazo de baldosa dentro del establecimiento, que habría sido utilizado para romper el vidrio.

Una vez en el interior, la mujer comprobó que el lugar estaba completamente revuelto y comenzó a anunciar el faltante de distintos elementos. Entre ellos había dos secadores de pelo, un equipo láser para tratamientos capilares, un masajeador de valija grande y otros tres masajeadores manuales.

También se llevaron cremas para tratamientos, productos utilizados para masajes, ventosas chinas, un gorro térmico eléctrico, alrededor de 20 peines, cinco cepillos, broches y dos ambos de trabajo. El listado incluye además tres asientos de distintos tipos, empleados para las tareas del salón.

Según la denuncia, la propietaria había cerrado el comercio el sábado a las 19 y pasó nuevamente por el lugar durante la madrugada, cerca de la 1, cuando todavía estaba todo en orden. El robo se habría producido durante las siguientes horas, antes de que la Policía advirtiera lo ocurrido.

Cabe mencionar que por el momento, no trascendieron detenciones y se busca establecer quiénes fueron los autores del robo. El episodio vuelve a poner el foco en la inseguridad que afecta a los comercios de la zona, donde se vienen reportando reiterados hechos delictivos.

Para quienes trabajan detrás de una persiana, cada nuevo ataque representa no solo una pérdida económica, sino también el temor de volver a encontrarse con el negocio revuelto y los elementos necesarios para sostener su actividad fuera de lugar.