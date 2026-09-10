Emiten veredicto de culpabilidad por un parricidio que sacudió a La Loma

Ignacio Bertolotti fue declarado culpable por unanimidad por un jurado ciudadano que lo juzgó en La Plata por el parricidio ocurrido el 1º marzo de 2020 en una vivienda de La Loma.

El veredicto se conoció ayer luego de varias jornadas de debate en las que se analizaron pruebas, testimonios y pericias. Ahora comenzará la etapa en la que se definirá la pena.

El jurado consideró acreditada la responsabilidad de Bertolotti en el ataque ocurrido el 1° de marzo de 2020, cuando murió su padre, Guillermo Marcelo Bertolotti, y resultó herida su madre, Nancy Haydee Santoro.

La decisión significó un revés para la estrategia de la defensa, que no había cuestionado que Bertolotti fuera quien efectuó los disparos, pero había planteado que al momento del hecho atravesaba una alteración de sus facultades mentales que debía derivar en su declaración de inimputabilidad.

La acusación, encabezada por el fiscal Jorge Paolini, había solicitado un veredicto condenatorio por el homicidio agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego de su padre.

En el caso de su madre, había requerido que fuera considerado responsable de tentativa de homicidio agravada por el vínculo y por el uso de arma de fuego.

Como se dijo, durante el juicio se analizaron testimonios, pericias y distintas evidencias recolectadas en la escena, entre ellas 13 vainas calibre 9 milímetros, seis proyectiles y las armas secuestradas durante la investigación.

Luego de los alegatos y de las instrucciones del juez Hernán Decastelli, el jurado pasó a deliberar y finalmente emitió un veredicto de culpabilidad. Ahora resta la etapa de cesura, prevista para el 28 de septiembre, instancia en la que se conocerá el fallo final. Por los delitos atribuidos, la fiscalía pidió perpetua.

El hecho ocurrió cuando Guillermo Bertolotti, de 60 años, y Nancy Santoro se encontraban en el living de su casa de 29 entre 41 y 42. Ambos fueron baleados; Guillermo murió y su esposa pudo sobrevivir.