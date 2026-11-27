El Tribunal Oral en lo Criminal III de La Plata condenó a Sergio Ramón Oliveira a la pena de prisión perpetua acusado del crimen de su prima Guadalupe Eseiza de 8 años, a quien abusó y quemó viva para eliminar rastros. En macabro episodio ocurrió el 1º marzo de 2020 en la localidad de Lobos.

El femicidio sucedió cuando el acusado se acercó hasta el domicilio de su tía e invitó a la menor a una pileta para un festejo de cumpleaños, donde se encontraba su hija de 5 años. Era mentira.

Dentro de la vivienda que alquilaba Oliveira intentó violarla y ante la resistencia de la niña la golpeó ocasionándole una fractura de cráneo. Luego, para borrar cualquiera rastro, prendió fuego a la menor, que aún estaba con vida, y la casa.

Pasaron horas hasta que la Policía logró dar con el cuerpo de la niña. La autopsia confirmó que la muerte se produjo por un “síndrome asfíctico secundario a carbonización” y, además, se revelaron detalles escabrosos del calvario que vivió.

A más de seis años del femicidio, los jueces Andrés Vitali, Santiago Paolini y Ernesto Domenech condenaron a Oliveira a la pena de prisión perpetua al considerarlo autor de “tentativa de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el encargo de la guarda, en concurso real con homicidio doblemente calificado por haber sido cometido con alevosía y criminis causa, estos dos últimos en concurso ideal”.

Se estableció a su vez que el Tribunal impuso un límite de 40 años para que el condenado pueda solicitar la libertad condicional.

Durante la tarde y la noche de aquel 1º de marzo, el hombre se comunicó en varias oportunidades con la madre de la víctima, a quien dio respuestas evasivas sobre el paradero de Guadalupe.

En paralelo, pasó por las viviendas de dos exparejas y por la casa de su madre, en la localidad de Roque Pérez, mientras la niña permanecía sin aparecer. A una de ellas le dijo que había hecho algo que no tenía solución y que quería despedirse.

Poco tiempo después, Oliveira volvió a la escena del ataque. Para borrar los rastros, prendió fuego y llevó el carbón encendido hasta la cocina del departamento. Ubicó a Guadalupe, aún con vida, sobre las brasas, entre dos sillas, semisentada y apoyada en la pared. Usó nafta para acelerar la combustión.

Cerró las ventanas, dejó una garrafa a centímetros de la niña y aseguró la puerta.

Tras el incendio, Oliveira fue a ver a otra expareja, madre de sus dos hijos. “Me mandé una cagada”, le dijo. Ambas mujeres notaron que estaba transpirado, sucio, con hollín, con fuerte olor a humo y las zapatillas cubiertas de cenizas.

En el juicio también declararon dos exparejas de Oliveira, que describieron episodios previos de violencia y de sometimiento sexual por parte del acusado. Esos testimonios se sumaron al cuadro probatorio que los jueces tuvieron en cuenta para calificar el homicidio como agravado por alevosía.