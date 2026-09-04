La aparición del estudiante de la UNLP en Córdoba: qué dijo Mariano Martínez y donde estuvo

Mariano Martínez, el joven de 21 años que era buscado desde el 31 de agosto luego de haber sido visto por última vez en La Plata, fue encontrado este viernes en La Calera, Córdoba, en buen estado de salud. La localización se produjo a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona con características similares a las del joven.

A partir de ese aviso, efectivos de la Policía de Córdoba comenzaron a reconstruir sus movimientos mediante las cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes permitieron ubicarlo y orientar el operativo hacia distintos puntos de La Calera, donde finalmente fue encontrado e identificado.

Según explicó el ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, los efectivos que llegaron hasta el lugar le solicitaron la documentación y confirmaron que se trataba de Mariano. Luego fue trasladado a un hospital para realizarle los primeros controles médicos.

El dato que permitió avanzar en la búsqueda había surgido horas antes en el barrio Cofico de la ciudad de Córdoba. Una empleada de un local de sushi contó que Mariano había ingresado al comercio para dejar un currículum y que recién advirtió que se trataba del joven buscado cuando su encargado le mostró las noticias.

La trabajadora, identificada como Sofía, relató que el currículum que recibió estaba a nombre de “Juliana Silva”, aunque Mariano había tachado ese nombre y escrito el suyo a mano. El documento tenía su fotografía, pero no figuraban un número telefónico ni una dirección.

Durante la conversación, el joven habría explicado que se había mudado recientemente a Córdoba, que estaba viviendo en la casa de una tía ubicada a pocas cuadras del local y que estudiaba en una universidad de Mar del Plata. También aseguró que no tenía celular porque se le había roto.

La escena en el comercio quedó registrada por las cámaras de seguridad y se convirtió en una de las principales pistas para los investigadores. En las imágenes se observa a Mariano acercándose a otra persona y entregándole documentación, en una secuencia compatible con la entrega de un currículum.

A partir de esas pistas, la investigación permitió establecer nuevos puntos de su recorrido y finalmente llegó hasta La Calera, ubicada a pocos kilómetros de la capital cordobesa. Allí se produjo el hallazgo que puso fin al operativo de búsqueda.

Qué dijo Mariano tras ser encontrado

Después de localizarlo, Quinteros mantuvo un breve contacto con Mariano y aseguró que lo encontró en buen estado. Según el funcionario, el joven le manifestó que había comido y que se encontraba bien.

Por pedido de su madre, Alicia, el joven quedó además acompañado por profesionales de la salud mental. El ministro aclaró que no profundizó con él sobre los motivos por los que había viajado hasta Córdoba ni sobre dónde se estaba alojando.

“Ahora habrá que investigar por qué no habló más con su familia”, señaló Quinteros, al explicar que las actuaciones continuarán bajo intervención de la Justicia de Ensenada.

Desde el Gobierno cordobés también indicaron que, de acuerdo con las primeras actuaciones, Mariano había llegado a Córdoba por sus propios medios. Al tratarse de un mayor de edad, la investigación deberá determinar ahora las circunstancias de su viaje y los motivos por los que perdió el contacto con su familia durante varios días.

La madre del joven habló con Quinteros luego de la conferencia de prensa y expresó su alivio por saber que su hijo estaba bien. Su principal preocupación, según contó, era conocer su estado de salud y saber que había podido alimentarse.

De esta manera, la búsqueda que había comenzado en La Plata terminó con el hallazgo de Mariano en Córdoba. Mientras el joven permanece acompañado y bajo control, la Justicia deberá reconstruir ahora qué hizo durante los días en los que permaneció fuera de contacto y cuál fue el recorrido que realizó hasta llegar a La Calera.