Confirmaron la detención de dos hermanos por el ataque en Seguí

La Justicia confirmó la detención de Jonathan Braian Laprida (19) y Kevin Nicolás Laprida (23), los dos hermanos acusados de haber participado en un violento ataque ocurrido el lunes en Arturo Seguí, donde un hombre resultó herido a golpes y puñaladas.

La medida fue adoptada ayer por el juez de garantías Guillermo Atencio, luego de analizar las pruebas reunidas en la investigación. Ambos quedaron formalmente detenidos en una causa caratulada, en principio, como tentativa de homicidio, en perjuicio de Lucas Alexis Bertini Carrión (25).

De acuerdo con la resolución a la que accedió este diario, existen elementos suficientes para sostener que los dos acusados habrían atacado a la víctima durante una discusión. La resolución señala que uno de ellos habría utilizado un palo de béisbol, mientras que el otro habría empleado una cuchilla con mango de color blanco, con la que le provocó varias heridas.

Entre los elementos valorados por el juez se encuentran el testimonio de la propia víctima y el de una mujer que habría presenciado parte de la secuencia. Ambos relatos fueron considerados coincidentes respecto de las circunstancias principales del hecho y de la participación de los ahora detenidos.

También fueron incorporadas las constancias médicas del Hospital Zonal General de Agudos San Roque y el reconocimiento médico legal realizado sobre Bertini Carrion.

La documentación permitió acreditar las distintas lesiones que sufrió, entre ellas cuatro heridas cortantes que requirieron sutura y otras lesiones en el cuello, la espalda, una mano y una pierna.

Otro de los elementos considerados por la Justicia fue el secuestro de una cuchilla durante el procedimiento policial. Según la resolución, el arma presentaba características similares a las descriptas por los testigos como la utilizada durante el ataque.

Además, el juez ponderó que los dos sospechosos fueron aprehendidos poco después del episodio y que, dentro del lugar donde residían, se encontró una cuchilla que guardaría similitudes con la utilizada en la agresión.

Con esos elementos, la Justicia entendió que existen motivos bastantes para sospechar que Jonathan Braian Laprida y Kevin Nicolás Laprida resultan autores penalmente responsables del hecho investigado y resolvió convertir sus aprehensiones en detenciones.

“Que las probanzas colectadas permiten por ahora semiplenamente acreditar que, en horas de la tarde del 9 de noviembre del año en curso, en la calle 159 entre 414 bis y 415 de la localidad de Villa Elisa, partido de La Plata, dos sujetos de sexo masculino, tras mantener una discusión con el ciudadano Lucas Alexis Bertini Carrion, acometieron contra él con la finalidad de darle muerte, uno de ellos munido de un palo de beisbol -con el que lo golpeó en distintas partes de su cuerpo- y el otro con una cuchilla con mango color blanco -con la que le asestó cuatro puñaladas en la espalda-, provocándole al nombrado de tal modo un edema, hematoma y lesiones excoriativas en región lateral derecha del cuello, cuatro lesiones cortantes -que requirieron sutura- en región dorsal de aproximadamente 1 a 2 cm., lesión cortante en región subescapular derecha, lesiones excoriativas en dorso de mano izquierda y en cara anterior de pierna derecha; propósito que no lograron concretar por razones ajenas a su voluntad”, expresó Atencio en su despacho.

El magistro, expresaron los voceros consultados, ya requirió que en un plazo de 48 horas se le de ingreso a ambos detenidos en una Alcaidía Departamental.