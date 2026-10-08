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CAUSA DE LOS SOBRES

Confirmaron las condenas de cuatro excomisarios

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Por Redacción

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas contra cuatro excomisarios bonaerenses por la denominada “causa de los sobres”, que investigó un sistema de recaudación ilegal dentro de la Jefatura Departamental La Plata. El máximo tribunal desestimó las quejas presentadas por las defensas de Darío Camerini, Ariel Huck, Walter Skramowskyj y Rodolfo Carballo, por incumplimientos formales vinculados con la Acordada 4/2007.

Así, quedaron firmes las penas de hasta 5 años y 8 meses de prisión, además de la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos. La investigación había comenzado tras una denuncia anónima y permitió descubrir, durante un allanamiento en 2016, 36 sobres con $153.000 en efectivo ocultos dentro de la dependencia policial.

La investigación permitió establecer que entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 funcionó una estructura destinada a recaudar dinero ilegal dentro de la jurisdicción. En un allanamiento fueron encontrados 36 sobres con $153.000 en efectivo ocultos en un cajón de la sede policial.

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