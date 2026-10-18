Conmoción en Berisso: murió un trabajador municipal cuando esperaba el colectivo

Un trabajador municipal de Berisso murió tras sufrir una repentina descompensación mientras esperaba el colectivo para regresar a su casa, luego de finalizar su jornada laboral. El episodio ocurrió el viernes alrededor de las 18.30, en la esquina de 171 y 42, en el barrio Santa Teresita, y generó conmoción entre los vecinos y sus compañeros.

Según fuentes policiales que accedió EL DÍA, el hombre fue identificado como Eduardo Gabriel Negrete y había terminado su turno en el Parque Industrial, ubicado sobre la calle 42. Mientras aguardaba el transporte público, se descompensó y cayó al suelo.

Ante la emergencia, quienes se encontraban en el lugar alertaron a los servicios de salud. Una ambulancia llegó a los pocos minutos y el personal médico comenzó a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Pese a los esfuerzos de los profesionales, que intentaron reanimarlo durante varios minutos, el trabajador falleció en el lugar.

La denuncia por el desfibrilador

Uno de los aspectos que generó preocupación entre los testigos fue el funcionamiento del desfibrilador externo automático (DEA) que se habría intentado utilizar durante la emergencia.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el dispositivo no habría respondido correctamente, por lo que los rescatistas debieron continuar con las maniobras de reanimación de forma manual.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si el equipo presentó una falla técnica, por lo que ese aspecto deberá ser esclarecido.

Tras confirmarse el fallecimiento, efectivos de la Policía de Berisso se hicieron presentes en la intersección de 171 y 42 para preservar la escena y realizar las actuaciones correspondientes.

La muerte del trabajador provocó una profunda tristeza entre sus compañeros del Parque Industrial y los vecinos del barrio, que presenciaron el operativo de emergencia.