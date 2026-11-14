Conmoción en Chascomús: un comisario mató de un disparo a un sargento durante un operativo

Un operativo policial terminó en tragedia en Chascomús, donde un comisario de la Policía Bonaerense mató de un disparo en el pecho a un joven sargento que participaba del procedimiento. La víctima fue identificada como Federico Colarusso, efectivo del Destacamento de Seguridad Vial de Lezama.

El episodio ocurrió en las inmediaciones de la laguna, en el barrio Lomas Altas, durante un procedimiento destinado a detener a los integrantes de una banda sospechada de haber cometido delitos en Alejandro Korn, partido de San Vicente.

De acuerdo con la reconstrucción publicada por Clarín, los efectivos habían llegado hasta ese sector de Chascomús luego de establecer que los sospechosos habían alquilado una vivienda en el barrio unas dos semanas antes. Además, el vehículo en el que se movilizaban tenía pedido de captura por un robo calificado cometido en San Vicente.

El operativo incluyó un intento de fuga a pie y un intercambio de disparos. Finalmente, los policías lograron detener a cuatro hombres, de nacionalidad chilena según las fuentes citadas por ese medio.

Sin embargo, cuando el procedimiento parecía haber terminado, se produjo el episodio fatal. Ya pasadas las 20, mientras los cuatro sospechosos permanecían esposados en el suelo y los efectivos aguardaban indicaciones de la fiscalía, se escuchó una detonación.

Por motivos que todavía son materia de investigación, el arma que manipulaba el comisario interino de la dependencia policial de Chascomús se habría disparado y el proyectil impactó en el pecho de Colarusso. El sargento murió como consecuencia de la herida.

A raíz de lo ocurrido, el jefe policial fue pasado a disponibilidad y quedó imputado en una causa por homicidio culposo. Por el momento no se encuentra detenido.

La investigación busca establecer con precisión cómo se produjo el disparo y en qué circunstancias se manipulaba el arma. Este sábado estaba prevista la realización de la autopsia en Lomas de Zamora.

Colarusso era oriundo de General Belgrano y actualmente residía en Ranchos, localidad ubicada a menos de 30 kilómetros de Chascomús.

Tras conocerse la noticia, desde la Secretaría de Seguridad y Defensa Civil de Lezama expresaron su pesar por la muerte del efectivo: "Con profundo pesar, lamentamos el fallecimiento del sargento Federico Colarusso, efectivo del Destacamento de la Policía de Seguridad Vial Lezama".

En el mensaje, también hicieron llegar sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de servicio, y expresaron su acompañamiento ante la pérdida.