Conmoción en La Plata: el tránsito sumó una nueva víctima fatal

Un joven de 24 años murió ayer tras protagonizar un trágico accidente de tránsito en Los Hornos. La víctima circulaba en una motocicleta Honda Tornado cuando, por causas que ahora son materia de investigación, colisionó contra un colectivo de la empresa Unión Platense, correspondiente al Ramal 10. El hecho ocurrió en la Avenida 60 entre 163 y 164.

La víctima fue identificada como Mauro Luciano Ruiz Pajón, de 24 años, vecino de la zona.

Según informaron fuentes policiales, el motociclista se desplazaba por el lugar cuando se produjo el impacto con el colectivo, conducido por un chofer de 34 años. Hasta el momento no fueron establecidas las circunstancias precisas en las que ocurrió la colisión.

Poco después, en medio de una escena de profunda tensión, se hizo presente una ambulancia, cuyo personal médico constató que Ruiz Pajón ya había fallecido como consecuencia de las lesiones sufridas.

Enseguida se activó el protocolo de seguridad bajo intervención policial y judicial, mientras se iniciaron las actuaciones correspondientes para reconstruir la mecánica del luctuoso episodio.

El caso generó una fuerte conmoción, ya que el joven fallecido -como se dijo- era del barrio. Al conocerse la noticia, familiares y allegados se hicieron presentes en el lugar y, según trascendió, habrían intentado linchar al conductor del colectivo, a quien responsabilizaron por la maniobra.

La situación obligó a la Policía a intervenir para evitar que el conductor fuera agredido, decidiendo su inmediato traslado a la dependencia de la jurisdicción para resguardar su integridad física.

En medio de los incidentes, además, algunos vecinos provocaron daños sobre el colectivo: le pincharon dos neumáticos y rompieron varios vidrios.

El conductor quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa caratulada como “homicidio culposo”, con intervención de la UFI N° 10 de La Plata, a cargo de Carlos Vercellone.

La fiscalía dispuso las actuaciones de rigor y deberá determinar, a partir de las pericias cómo se produjo el embiste y si existió responsabilidad exclusiva por parte de alguno de los involucrados o si, de lo contrario, se puede plantear una culpa concurrente.

Para ello serán determinantes además las declaraciones de los testigos y cualquier registro fílmico que pueda existir en la zona. El objetivo será establecer la trayectoria de la moto y del colectivo y las circunstancias que provocaron el impacto.

Sin dudas, la muerte de Ruiz Pajón vuelve a poner el foco sobre la grave problemática de la siniestralidad vial en La Plata y la Región. En lo que va del año, La Plata, Berisso y Ensenada acumulan 55 víctimas fatales por siniestros viales.

Dentro de ese universo, el peso de las motocicletas resulta particularmente significativo: 33 de las 55 víctimas fatales circulaban en moto, lo que representa alrededor del 60 por ciento del total. El dato vuelve a reflejar la vulnerabilidad de los motociclistas frente a los siniestros de tránsito.

La situación de La Plata también aparece reflejada en las estadísticas provinciales. Según un relevamiento del Observatorio de Datos Estratégicos (ODE), durante el trimestre comprendido entre junio y agosto, la capital bonaerense registró 16 fallecimientos en siniestros viales, la cifra más alta entre los municipios de la provincia.

En ese período, La Plata contabilizó tres muertes en junio, diez en julio y otras tres en agosto. Julio fue así el mes más trágico, mientras que General Pueyrredón y Luján, que ocuparon el segundo lugar del ranking provincial, registraron ocho víctimas fatales cada uno.

A nivel bonaerense, el ODE contabilizó 165 personas fallecidas en siniestros viales entre junio y agosto: 49 en junio, 63 en julio y 53 en agosto. El promedio fue de 55 muertes mensuales, prácticamente dos víctimas por día.

El informe también mostró la fuerte presencia de las motocicletas entre las víctimas. Durante el trimestre murieron 87 personas que viajaban en automóviles y 56 motociclistas. Sin embargo, agosto presentó un escenario todavía más preocupante para quienes se desplazan en dos ruedas: 26 motociclistas murieron ese mes, frente a 19 ocupantes de automóviles.

EL FOCO EN LA PREVENCIÓN

Al presentar los resultados de su último informe estadístico, el titular del Observatorio de Datos Estratégicos, Pedro Perrotta, planteó que la seguridad vial requiere un cambio cultural profundo y advirtió que los controles de tránsito, aunque necesarios, no son suficientes para revertir las estadísticas. En ese sentido, remarcó la importancia de sostener políticas de educación y sensibilización desde edades tempranas.

“La seguridad vial no es solamente una cuestión de tránsito: es una problemática educativa, económica y de salud pública. Cada muerte evitable nos obliga a mejorar la prevención y a asumir que cuidar la vida es una responsabilidad compartida”, concluyó.