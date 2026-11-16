Un lamentable episodio generó consternación entre los vecinos de Villa Elvira hoy por la tarde, luego de que un joven de 19 años fuera hallado sin vida dentro de su propiedad. La dramática escena motivó un amplio despliegue de los servicios de emergencia, efectivos policiales y personal de rescate.

El hecho se registró en un domicilio ubicado sobre la zona de calle 86 y 17. De acuerdo con el reporte oficial al que accedió este medio, una patrulla del Comando de Patrullas acudió al lugar tras recibir una comunicación por un posible fallecimiento en la cuadra. Al arribar, los uniformados se entrevistaron con una mujer de 39 años, quien dio aviso inmediato a las autoridades tras advertir la grave situación en el terreno lindero.

Según el testimonio aportado por la mujer ante los investigadores, el joven atravesaba un cuadro de profunda angustia tras haber puesto fin a su relación sentimental, sumado a supuestos antecedentes vinculados al consumo problemático. Al ingresar a la propiedad, los agentes constataron el deceso del adolescente en el sector posterior de la finca.

Ante la complejidad del escenario, se solicitó la presencia de una dotación de Bomberos para colaborar con las tareas de rescate y además de personal de la Policía Científica. Las actuaciones quedaron radicadas en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 del departamento judicial de La Plata bajo la carátula de "suicidio", desde donde se impartieron las directivas periciales de rigor.

Si vos o alguien que conocés está atravesando un momento difícil o una crisis emocional, recordá que no estás solo. Podés comunicarte de manera gratuita, anónima y confidencial las 24 horas con el Centro de Asistencia al Suicida al 135 (desde CABA y GBA) o al 0800-999-0091 desde todo el país.