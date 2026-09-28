Continúa el debate por el asesinato de la abogada

Hoy proseguirá el debate oral en La Plata por el crimen de la abogada Verónica Dessio, que comenzó con casi seis años de demora y una sala atravesada por la emoción.

Para esta jornada, entre las pruebas a desarrollarse, está previsto que se analice el entrecruzamiento de llamadas entre ambos imputados: Ivana Verónica Mapis, la supuesta autora intelectual, y José Antonio Alvez, quien habría oficiado de brazo ejecutor.

El hecho -como se sabe- se registró el 23 de diciembre de 2020 en una vivienda de Parque Sicardi.

La primera audiencia estuvo marcada por testimonios cargados de dolor, recuerdos imborrables y declaraciones que apuntaron al supuesto móvil que sostiene la acusación: una trama atravesada por los celos y una aparente planificación previa.

El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal II, integrado por Claudio Bernard, Analía Carrillo y Silvia Hoerr. La acusación está a cargo del fiscal de juicio Martín Chiorazzi.

En esa audiencia inicial, la sala estuvo colmada por familiares y allegados de la víctima, varios de ellos con remeras que llevaban el rostro de Dessio y la inscripción de un pedido de justicia. También estuvieron presentes los abogados querellantes Santiago Irisarri y Marcelo Botindari, en representación de la familia de la víctima, y Matías Pietra Sanz, por Carolina Pérez, ex esposa de Dessio.

Las defensas están encabezadas por Gastón Nicocia, por Mapis, y la defensora oficial Verónica Garganta, por Alvez.

Antes de comenzar la etapa testimonial, las partes expusieron sus lineamientos. Mientras la fiscalía ratificó la hipótesis de un crimen planificado, la defensa de Alvez adelantó que intentará desvincularlo del hecho mediante documentación y registros audiovisuales. Por su parte, Nicocia anticipó que solicitará la absolución de Mapis.