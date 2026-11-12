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TRIBUNALES FEDERALES

Continúa el juicio por la desaparición de Johana

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Por Redacción

El proceso judicial que investiga los delitos conexos a la desaparición y femicidio de Johana Ramallo en La Plata, sumará un capítulo clave durante la mañana de este viernes. A partir de las 11.30, los magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de nuestra ciudad encabezarán una nueva audiencia presencial en los estrados de 8 y 50.

La lista de comparecientes incluye a cuatro especialistas de la División de Pericias en Telefónica, perteneciente a la Dirección de Análisis en la Investigación de las Comunicaciones de la Policía bonaerense.

En simultáneo, el estrado escuchará a otros cuatro testigos.

El debate oral y público, como se sabe, busca desentrañar la trama de complicidades, explotación y maniobras delictivas que rodearon el contexto previo y posterior a la desaparición de la joven platense, en una causa que mantiene la atención de los organismos de derechos humanos de la Región.

Por este caso, hay 8 personas sentadas en el banquillo de los acusados.

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