El misterio en torno a la desaparición de Martín Rolando López se profundiza con el correr de los días. El hombre, de 44 años, fue visto por última vez el viernes 23 de octubre, cerca de las 14.30 horas, en la puerta del Instituto Médico Platense (calles 1 y 51). Ante la falta de respuestas, una de sus hermanas exigió mayores avances en la causa.

En diálogo con Diario EL DIA, la familiar del desaparecido cuestionó que la demora en asentar el paradero terminó complicando la recolección de cámaras de la zona. “Luego de haber realizado la denuncia 24 horas después no quedaron registros fílmicos”, explicó tras el contacto con pesquisas.

Según argumentaron, la ventana de tiempo impidió recuperar los archivos de los frentistas, lo que privó a la investigación de una pista clave sobre su ruta de escape.

El día del hecho, López acompañaba a su suegra de 81 años, quien debía someterse a una cirugía de cadera. Según relató la hija de su pareja, tras recibir un llamado telefónico, el hombre avisó: “Ahora vengo, voy a caminar, voy a estar abajo”. Esa fue la última vez que lo vieron.

Al momento de desaparecer, Martín vestía un jean negro, remera del mismo tono, un cinturón de cuero y anteojos de descanso. Cabe destacar que no portaba tarjeta SUBE ni plásticos bancarios, aunque sí llevaba consigo su celular.

Justamente, el dispositivo se transformó en una clave para los pesquisas. “Se hizo un rastreo y marca todo un radar enorme que es sobre la Ruta 2 y figuraba ela zn el Parque, pero no se sabe con exactitud porque no tenemos idea”, detallaron a este medio.

A su vez, revelaron que agentes de la DDI analizan la hipótesis de que se haya movilizado en tren al ubicarse a escasas cuadras de la estación cabecera de la Ciudad. “Otra de las cosas que también iban a estar siguiendo es el recorrido de los trenes. La idea es si él se pudo haber tomado un tren o algo, lo que es raro que nadie lo haya visto ni nada”.

Frente a la parálisis investigativa, los parientes de López, oriundos de San Luis, confirmaron que regresarán a la Ciudad para seguir de cerca la búsqueda: “Como su familia nos hicimos presente en La Plata, viajamos la semana pasada y vamos a volver a viajar para saber qué es lo que pasa, qué otras novedades hay y también para hacerle saber que nosotros estamos presentes, que no nos importa la cantidad de kilómetros que tengamos que hacer para que puedan encontrar a nuestro hermano lo más antes posible”.

Mañana se cumplirán diez días de un caso rodeado de hermetismo e incertidumbre. La familia del hombre y las autoridades mantienen activos los canales de búsqueda y ruegan a la comunidad que aporte cualquier dato certero. Quienes posean información pueden comunicarse de urgencia a los números 2625-670179, 2658-496659, al 911 o presentarse en la comisaría más cercana.