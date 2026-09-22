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Convocan a una marcha en La Plata para pedir justicia por la muerte de un motociclista

El hecho inicial se registró a mediados de este mes. Tras varios días de internación, la víctima perdió la vida y sus seres queridos encabezarán una manifestación este viernes

Por Redacción

Un trágico incidente de tránsito provocó un enorme dolor y desató el reclamo desesperado de una familia de La Plata. El suceso original ocurrió el pasado 11 de septiembre en la esquina de 164 y 65. En esa intersección, por motivos todavía sujetos a evaluación pericial, chocaron una camioneta y una moto conducida por Atilio Parra.

Como consecuencia del violento impacto, Parra sufrió lesiones de extrema gravedad. Una unidad de emergencias médicas lo trasladó en estado de inconsciencia hacia el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. A pesar de los esfuerzos de los profesionales de la salud, el cuadro clínico resultó irreversible y el 12 de septiembre notificaron su fallecimiento. 

Tras confirmarse la peor noticia, los efectivos de seguridad alertaron a la UFI Nº 12, a cargo del fiscal Valentini. El expediente quedó caratulado bajo la figura de "homicidio culposo", con directivas precisas para analizar los vehículos involucrados -una camioneta Fiat Fiorino y una moto Mondial Max- y reconstruir la mecánica del choque.

Frente a un panorama de incertidumbre, los allegados de la víctima decidieron alzar la voz. Con la consigna “Justicia por Atilio Parra”, convocaron a una manifestación vecinal para este viernes 25 de septiembre a las 17 horas en el cruce de las avenidas 44 y 197, en la localidad de Olmos.

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