Convocan a una movilización federal en defensa de los derechos del niño

Organizaciones y familias realizarán hoy una movilización federal para reclamar el tratamiento urgente del denominado “Proyecto de Ley RETO”, una iniciativa que, según sus impulsores, busca establecer una herramienta legal para evitar situaciones de aislamiento judicial de niños respecto de sus familias.

La convocatoria fue difundida por la Dra. Sheila Szpira, quien llamó a participar bajo las consignas “Basta de violencia institucional” y “Los niños no son rehenes”.

Las actividades tendrán distintos puntos de concentración en todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires, el acto central está previsto para las 17 en Plaza de Mayo, mientras que en las provincias se convocó, a la misma hora, a concentraciones frente a los Tribunales Superiores de Justicia de cada jurisdicción.

La jornada continuará a las 20 con una acción denominada “El Grito Barrial”, que consistirá en un minuto de alarma con los teléfonos celulares desde las puertas de las viviendas, en distintos puntos del país.

Los organizadores sostienen que el objetivo de la movilización es visibilizar situaciones que, según plantean, afectan el vínculo entre niños y sus familias y reclamar que el proyecto sea tratado con carácter urgente.

Bajo las consignas “Los chicos no son expedientes” y “Los niños no se tocan”, la convocatoria apunta a instalar el reclamo en el ámbito público y promover el debate sobre las situaciones denunciadas ante el sistema judicial.

Desde la organización señalaron que también buscan brindar visibilidad a los testimonios de familias que, según denuncian, atraviesan conflictos judiciales vinculados con el contacto y el vínculo con sus hijos.

Para ello, indicaron que se encuentran disponibles para ampliar información, aportar testimonios y coordinar entrevistas en el marco de la jornada de protesta.

El objetivo es reclamar que la situación sea atendida y que el proyecto impulsado pueda ser incorporado a la agenda legislativa.