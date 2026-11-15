Crece el temor en Tolosa por los autos incendiados

Dos vehículos fueron incendiados durante la madrugada en Tolosa y uno de los episodios volvió a encender las alarmas por el estado de abandono de una antigua estación de GNC ubicada en 119 y 532.

El primer incendio ocurrió cerca de la 1.40 en 117 entre 523 y 524, donde las llamas consumieron un vehículo y alcanzaron un poste de luz. Más tarde, entre las 6 y las 6.30, un Peugeot fue prendido fuego junto al predio de la vieja estación.

Desde la Asamblea Vecinal Tolosa renovaron sus reclamos por el lugar, al que consideran un foco de inseguridad y un riesgo para el barrio y sus habitantes.