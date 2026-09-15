Crece la tensión, pero el debate al “Pity” no para

El juicio oral contra Cristian “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Díaz en 2018 se reanudó ayer luego de varias suspensiones, la última relacionada con el pedido presentado por la defensa del acusado para recusar al tribunal y la fiscalía, solicitud que fue rechazada días atrás por la Cámara de Casación.

Javier Baños, uno de los defensores del cantante, se quejó de de las “arbitrariedades” que “se cometen una tras otra” en el debate porque “no está firme la resolución que dispuso la recusación”.

“Es muy guaranga la diferencia que hacen entre la Fiscalía y la acusación. Hoy -por ayer- le permitieron ingresar a una testigo por la ventana sin haberla ofrecido como prueba”, recriminó el ex fiscal de Morón.

Se trata de Jacqueline Guzzardi, hija de corazón de la víctima, cuyo análisis de ADN dio negativo en la etapa de instrucción.

En este sentido, Baños volvió a criticar al fiscal federal Sandro Abraldes por mencionar a la joven como “víctima indirecta” cuando se desestimó el pedido para que sea considerada particular damnificada: “Esperó que declare el último médico para decir que quería incorporar una nueva testigo y además quería incorporar las capturas y los chats”.

El letrado se opuso y manifestó que “no hay manera de incorporar de manera intempestiva” esas pruebas “en el medio de una audiencia de debate”.

Además, agregó: “Nosotros habíamos propuesto un médico psiquiatra, otro médico que había rubricado el informe diciendo que el Pity no estaba en condiciones de afrontar el juicio ni que había comprendido la criminalidad del acto ni dirigir sus acciones. Entonces si vamos a incorporar un testigo por la ventana de la Fiscalía, también permitan que se incorporen testigos que nosotros ofrecimos en los términos del artículo 388”.

Durante la jornada llevada a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 de la Ciudad de Buenos Aires también comparecieron Angélica Cristina Bustos, la forense que le realizó la autopsia de Díaz; Mariela Biazoni Rolla, médica legista; y Celminia Guzmán, integrante del Cuerpo Médico Forense.

Bustos ratificó que Díaz falleció de cuatro disparos, mientras que las otras dos especialistas señalaron que Álvarez se encontraba “lúcido y orientado” y “vigil, con tendencia al sueño” cuando lo examinaron en 2018.