“Creí que alguien había revoleado un bolso”: el duro relato de un testigo

Uno de los relatos más impactantes de la cuarta audiencia fue el de Maximiliano Paredes, un hombre que regresaba a su casa en camioneta junto a su hijo cuando pasó por la esquina de 13 y 32, donde segundos antes se había producido el violento choque que terminó con la vida de Walter Armand.

“Estuve llegando al momento y vi lo sucedido”, comenzó. Según recordó, cuando se aproximaba a la cuadra del semáforo observó, a la distancia, cómo una persona salía despedida por el aire. Al acercarse, pudo advertir lo que había ocurrido y decidió sacar su celular para llamar a la Policía.

Paredes también describió los primeros momentos posteriores al impacto. Contó que inicialmente se acercó un hombre y que luego llegó una mujer,. “Preguntaba si estaba bien o vivo”, recordó sobre la reacción de ella.

El testigo agregó que, por la distancia y la velocidad de la secuencia, en un primer momento llegó a pensar que lo que había visto volar era una mochila o un bolso. “Creí que alguien había revoleado un bolso”, dijo y se disculpó con la familia de la víctima por su cruda comparación. Sin embargo, al aproximarse comprendió que se trataba de una persona. Su declaración aportó una descripción directa de una de las escenas más crudas de aquella madrugada.

Cabe recordar que en las primeras jornadas, el perito oficial Andrés Raggio reconstruyó el recorrido de los vehículos y estimó que Alvite circulaba a una velocidad de entre 82 y 85 kilómetros por hora al momento del impacto. También indicó que la joven -apodada La Toretto- había cruzado seis semáforos en rojo, mientras que Velázquez había pasado cuatro.

En la tercera jornada declararon los hermanos de Walter, Milton y Laura Armand, quienes reclamaron justicia y describieron las consecuencias de su muerte para su madre, Nieves Zelarrayán, y los hijos de la víctima.

En la audiencia intervinieron los abogados defensores Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo. Valentina Velázquez contó con la asistencia de la defensora oficial Raquel Ponzinibio. Por la acusación estuvieron Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando, junto con su equipo, integrado por Ignacio Grimaldi, Gonzalo Paszkiewicz, Bautista Leguizamón, Mariano Refi y Bautista Hernández. La representación del Ministerio Público Fiscal estuvo a cargo de Martín Chiorazzi y Mariano Sibuet.