Crimen de Agustín González en La Plata: convocan a Tribunales para exigir celeridad en el juicio

La manifestación se realizará mañana, 8 de octubre, en coincidencia con la audiencia preliminar del caso. El círculo íntimo de Hugo Agustín González busca visibilizar su desesperación ante los tiempos de la Justicia y el temor a una postergación del debate oral. “Lamentablemente, nos informaron que existe la posibilidad de que el juicio tenga fecha recién para el año 2030”, expresaron a este medio.

En el mismo escrito, los familiares hicieron hincapié en el impacto que genera falta de celeridad: “Para nuestra familia esto es muchísimo tiempo. Son años de espera, de dolor y de incertidumbre”. Además, aseguraron que “después de todo lo que ya tuvimos que atravesar, tener que esperar hasta 2030 para que se realice el juicio sería otro golpe muy duro para nosotros”.

A su vez, el entorno de la víctima cuestionó la ausencia de respuestas oficiales sobre la tardanza procesal y advirtió sobre las condiciones de detención de los sospechosos. “No nos dieron ninguna explicación de por qué tanta demora en realizar el juicio. A once meses del asesinato, los acusados siguen en la Alcaldía y no fueron trasladados al penal”, denunciaron.

Ante este panorama, detallaron que desde el inicio de la investigación atravesaron situaciones que les generaron “muchas dudas y preocupación”. Por tal motivo, apelaron a la difusión del caso con un mensaje claro: “Queremos que se conozca el caso de Agustín y que la sociedad sepa por lo que estamos atravesando. Sentimos que nuestro pedido de justicia no puede quedar en silencio ni perderse con el paso de los años”.

El hecho

El trágico desenlace ocurrió la madrugada del 10 de noviembre de 2025 en la intersección de las calles 118 y 521 de Tolosa. Todo comenzó con una fuerte discusión en la vía pública. Según reconstruyeron los investigadores, la víctima se enfrentó a un motociclista que, antes de retirarse, lanzó una amenaza directa sobre las consecuencias del cruce verbal. Minutos más tarde, el agresor retornó al lugar con un arma de fuego.

El atacante efectuó al menos cuatro disparos y dos de los proyectiles impactaron de lleno en el cuerpo del muchacho. Tras el ataque, los responsables huyeron a toda velocidad. Un vecino intentó salvar la vida del herido con un traslado de urgencia en su vehículo particular hacia el Hospital Gutiérrez, pero los médicos de guardia confirmaron el deceso poco después a causa de la gravedad de las lesiones.

El episodio generó momentos de suma tensión en el barrio. Por el caso hay tres imputados en la causa: el presunto autor de los disparos, quien fue arrestado a los pocos días del crimen; el acusado de haber facilitado el arma utilizada; y ahora el tercer implicado, señalado por haber participado del ataque junto a los otros dos jóvenes en moto.

La causa penal avanza bajo la órbita de la UFI N°11, con la intervención del Juzgado de Garantías N°5, autoridades que ahora enfrentan el reclamo desesperado de un entorno familiar que se niega a aguardar hasta el año 2030 para lograr una condena.