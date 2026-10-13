Crimen de Andrés Blaquier: condenaron a los dos jóvenes acusados a 15 años de prisión

Los dos adolescentes acusados del crimen del empresario Andrés Blaquier durante un robo en la autopista Panamericana en octubre de 2022 fueron condenados a 15 años de prisión.

De acuerdo al veredicto, los menores que al momento del hecho tenían 16 y 17 años fueron condenados a la pena máxima establecida en el nuevo régimen penal juvenil que entró en vigencia en septiembre de 2026.

Ambos adolescentes ya habían sido hallados culpables en octubre de 2023 por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil número uno de San Isidro, pero faltaba la audiencia de cesura, la cual se llevó a cabo este martes en la que se conoció la sentencia a 15 años de cárcel dictada por los jueces Alejandro Flori, Silvia Chomiez y Silvina Coto.

Por el caso Blaquier fueron hallados culpables del delito de homicidio doblemente agravado, lesiones graves y robo agravado, y lesiones graves a su esposa Magdalena De Elordy. Asimismo, se los acusó por tentativa de homicidio cuando trataron de fugarse.

Además, uno de los implicados también fue condenado por los delitos de robo con armas y encubrimiento de un vehículo sustraído.

Ramiro Salaber, abogado de la familia de la víctima, conversó con este medio y confirmó que no van a apelar la sentencia dictada.

“De nuestro lado esperamos que se cumpla la pena impuesta y que no les autoricen la libertad condicional o salidas transitorias porque son gravísimos los delitos por los cuales los condenaron y, además, tuvieron problemas importantes de conducta en las cárceles”, expuso.

El caso

El homicidio del empresario sucedió el 29 de octubre de 2022, cuando se encontraba junto con su esposa circulando por la autopista Panamericana, en sentido norte, a bordo de una moto BMW 1200.

A la altura del kilómetro 50 fueron sorprendidos por otra moto, la cual había sido robada días antes, y sin mediar palabras uno de los delincuentes le disparó a Blaquier en el pecho.

Como consecuencia del disparo, la víctima y su esposa cayeron de la moto, momento en el que el ladrón que disparó levantó el rodado del empresario y se dio a la fuga.

Tras amplios operativos, ambos adolescentes fueron detenidos y los videos de la zona fueron más que importantes para sus capturas.

Dichos archivos mostraron la secuencia completa del asalto y el intento de huida, que incluyó la caída de uno de los imputados; por esas lesiones que sufrió fue atendido en un hospital cercano, cuya médica de guardia lo reconoció habida cuenta de que el tema ya había escalado en los medios de comunicación.

Finalmente, las novias de ambos declararon en el juicio y afirmaron que, en la intimidad, ambos habían aceptado su participación en los hechos.