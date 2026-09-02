Crimen de Cecilia Lazcano: las pistas que cambiaron la investigación y complicaron a dos adolescentes

La investigación por el crimen de Cecilia Emilce Lazcano, la adolescente de 16 años asesinada en la localidad correntina de Alvear, sumó nuevos elementos que modificaron por completo la primera hipótesis del caso. Lo que inicialmente había sido considerado un posible suicidio terminó siendo investigado como un homicidio y ahora hay dos adolescentes imputados, mientras los investigadores buscan determinar si hubo una tercera persona involucrada.

Cecilia fue atacada durante la madrugada del 16 de julio. La joven había pasado la noche en la casa de una amiga y, alrededor de las 3, salió del lugar luego de acordar un encuentro con un chico.

Poco después, una vecina escuchó fuertes golpes en la puerta de su vivienda. Al acercarse observó a una joven tendida en el suelo y decidió pedir ayuda. Cuando llegaron los efectivos policiales, Cecilia se encontraba gravemente herida y no podía hablar debido a la lesión que presentaba en el cuello.

La adolescente fue trasladada inicialmente a un hospital de la zona y luego derivada a Santo Tomé debido a la gravedad de su estado. Murió durante el traslado hacia la capital provincial.

De un supuesto suicidio a un homicidio

Las primeras sospechas apuntaron a un suicidio debido a que Cecilia tenía cortes en las muñecas. Sin embargo, la autopsia reveló que la muerte se produjo por graves lesiones en el cuello provocadas por un elemento cortante.

Ese resultado llevó a los investigadores a profundizar las circunstancias en las que había ocurrido el ataque y a reconstruir las últimas horas de la adolescente.

La pesquisa condujo hasta un compañero de colegio de Cecilia, identificado como J. G., de 16 años. En un primer momento, el adolescente negó haber estado con ella. Sin embargo, los investigadores encontraron que había eliminado conversaciones que mantenía con la víctima.

Luego reconoció que ambos habían acordado encontrarse en la antigua estación de trenes de Alvear, un lugar frecuentado por jóvenes de la zona.

Las cámaras y los elementos encontrados

El análisis de las cámaras de seguridad permitió reconstruir parte del recorrido de Cecilia. Las imágenes muestran a la adolescente saliendo de la casa de su amiga y, minutos más tarde, caminando junto a J. G.

El joven llevaba un buzo gris y una pala. Esa fue la última vez que Cecilia apareció con vida en los registros.

Durante la inspección de la antigua estación ferroviaria se encontraron una campera con manchas de sangre, llaves, fragmentos de vidrio y una importante mancha hemática dentro de una de las habitaciones.

Además, días después, un familiar de Cecilia entregó a la Policía una pala que había encontrado cerca del lugar. El teléfono celular de la víctima también fue localizado posteriormente, a unos 200 metros de la estación.

Los mensajes que complicaron al principal sospechoso

Uno de los elementos centrales de la causa surgió del análisis del teléfono de J. G. Los investigadores encontraron conversaciones con su novia, identificada como N. L., que podrían indicar que el ataque había sido planificado previamente.

En esos intercambios aparecen referencias a lo que iba a suceder y, posteriormente, mensajes enviados por el adolescente luego del ataque.

La Justicia considera que estas conversaciones son una de las principales pruebas para sostener la acusación contra el joven y avanzar sobre la posible responsabilidad de su novia.

J. G. fue detenido el 2 de agosto. Posteriormente, la Justicia dispuso su institucionalización provisoria durante un año en un centro de contención juvenil de Corrientes, donde recibe asistencia psicológica, psiquiátrica y educativa.

En tanto, N. L., de 17 años, fue imputada como presunta coautora de un homicidio agravado por alevosía. La adolescente permanece bajo prisión domiciliaria y su teléfono continúa siendo analizado por los investigadores.

La Justicia busca establecer el móvil

Todavía resta determinar cuál fue el motivo del crimen. Una de las hipótesis sostiene que Cecilia y J. G. habrían mantenido algún tipo de vínculo y que la novia del adolescente podría haber tenido un rol en la decisión de atacarla.

Pero la investigación no se limita a ellos dos. Los investigadores también analizan referencias realizadas en los mensajes a una tercera persona, cuya identidad todavía no fue determinada.

Por ahora, no existen pruebas suficientes que permitan confirmar la participación de ese supuesto tercero. La Justicia intenta establecer si efectivamente tuvo algún grado de intervención o si las menciones encontradas en los chats forman parte de otra situación.

Mientras tanto, la causa continúa bajo investigación y los peritajes sobre teléfonos, cámaras y otros elementos secuestrados podrían aportar nuevas pistas para reconstruir qué ocurrió aquella madrugada en la vieja estación de Alvear.