El juicio por el crimen de la abogada platense Verónica Dessio ingresó este miércoles en su etapa final. Durante una extensa jornada de alegatos, la Fiscalía y las querellas pidieron la condena a prisión perpetua para Ivana Mapis y José Antonio Alves, mientras que las defensas solicitaron la absolución de ambos.

Además, los representantes de la familia Dessio reclamaron que se revoque el beneficio de prisión domiciliaria que actualmente cumple Mapis.

La audiencia se extendió durante unas cinco horas en los Tribunales de La Plata y estuvo marcada por las exposiciones de las distintas partes luego de la etapa de incorporación de pruebas.

Por la familia de Dessio, el abogado querellante Santiago Irisarri realizó una extensa exposición en la que repasó el desarrollo de la investigación y del debate oral, con especial énfasis en los testimonios y elementos de prueba incorporados al expediente.

La acusación sostiene que Mapis y Alves tuvieron participación en el homicidio de Dessio, asesinada el 23 de diciembre de 2020 en Parque Sicardi.

Qué plantearon las defensas

Las defensas, en cambio, cuestionaron las pruebas reunidas durante la investigación y pidieron la absolución de los dos acusados.

En particular, plantearon cuestionamientos sobre la identificación de una persona mencionada durante la investigación como “Roxana” y sostuvieron que no pudo acreditarse que esa identidad correspondiera a Ivana Mapis.

Mapis es defendida por Gastón Nicocia, mientras que José Antonio Alves cuenta con la representación de la defensora oficial Verónica Garganta.

El veredicto

Con los alegatos terminados, el Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata quedó en condiciones de dar a conocer su decisión.

El tribunal está integrado por los jueces Claudio Bernard, Analía Carrillo y Silvia Hoerr. El fiscal de juicio es Martín Chiorazzi.

El veredicto está previsto para diciembre, en una fecha que fue señalada durante la audiencia como el 11 o el 13 de diciembre por la tarde, a la espera de la confirmación formal.

Dessio fue asesinada el 23 de diciembre de 2020 en Parque Sicardi. Durante el juicio, uno de los elementos incorporados a la causa fue el análisis de los teléfonos atribuidos a Mapis, con registros de comunicaciones y búsquedas vinculadas con sustancias tóxicas y métodos para provocar la muerte.

También se analizaron las comunicaciones entre Mapis y Alves, que incluyeron llamadas y mensajes registrados durante los días posteriores al crimen y hasta la detención de Alves, el 28 de diciembre.

Ahora, con la prueba y los alegatos concluidos, la definición quedó en manos del tribunal