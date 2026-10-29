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Crimen de Nancy Godoy: la autopsia detectó heridas de arma blanca

Los primeros resultados del informe forense indican que la víctima presentaba cortes y puñaladas en distintas partes del cuerpo. También tenía lesiones en las manos, que podrían ser compatibles con un intento de defensa.

Por Redacción

Se conocieron los primeros resultados de la autopsia de Nancy Godoy, la mujer asesinada en Corrientes. Según informó el periodista Rodrigo Alegre en TN, el examen preliminar detectó heridas de arma blanca, cortes y puñaladas en el cuerpo de la víctima.

“En principio, alguna de las informaciones que surgen de este informe preliminar es que el cuerpo de Nancy tenía heridas de arma blanca, heridas de cortes y de puñaladas”, señaló Alegre al dar a conocer los primeros datos de la pericia.

El periodista también indicó que Godoy presentaba lesiones cortantes en las manos, que podrían ser compatibles con un intento de defensa ante el ataque. Por el momento, se trata de información preliminar y se aguardan precisiones sobre las conclusiones del estudio forense.

De acuerdo con lo informado en TN, algunos investigadores consideran que las características de las lesiones podrían indicar la participación de más de una persona en el crimen. Esa hipótesis forma parte de las líneas de investigación y deberá ser corroborada por la Justicia.

La familia de Godoy fue convocada para recibir información sobre los resultados preliminares de la autopsia mediante una videoconferencia. Por otra parte, los peritos evitaron brindar precisiones sobre la posibilidad de que haya existido abuso sexual.

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